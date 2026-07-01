Valsts policija publiskojusi informāciju, ka saistībā ar kiberuzbrukumu, kas veikts pret AS "Latvijas valsts meži" (LVM), pārbauda kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību jau iepriekš sākta kriminālprocesa ietvaros.
Personas uzvārds netiek minēts, taču sociālo tīklu lietotāji un žurnālisti secina, ka tas ir kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš, kurš sociālajā tīklā "X" pirmdien rakstīja: "Tā vietā, lai pateiktu man paldies, pret mani uzsākts kriminālprocess." Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu LVM, un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru. Pēc viņa sniegtās informācijas, uzbrucēji par datu atšifrēšanu vēlējušies saņemt 0,1% no uzņēmuma gada ieņēmumiem jeb vairāk nekā 600 000 eiro.
Valsts policija otrdien raksta: "Pirmdien, 29. jūnijā, Valsts policija veikusi procesuālās darbības 2026. gada 26. jūnijā sāktajā kriminālprocesā par kiberuzbrukumu "Latvijas valsts mežu" infrastruktūrai. Izmeklējot šo noziegumu, Valsts policija papildus konstatējusi, ka kāda ar notikumu nesaistīta persona ir patvaļīgi un nesankcionēti darbojusies "Latvijas valsts mežu" vārdā, proti, persona bez jebkādas pilnvaras, saskaņojuma un patvarīgi veica darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkuma maksu par datu atšifrēšanu.
Pret konkrēto personu nav sākts atsevišķs kriminālprocess, bet jau esošajā procesā piemērots procesuālais statuss ar nosaukumu "Persona, pret kuru sākts kriminālprocess". Persona nebija aizturēta, bet gan uzaicināta uz policiju sniegt paskaidrojumu, labprātīgi ieradās un sadarbojās ar policiju. Tāpat tika veikta kratīšana, izņemot vienu ierīci. Tā ir ierasta prakse, izmeklējot kriminālprocesu. Vēršam uzmanību, ka Valsts policija neizmeklē personas iepriekš publiskoto informāciju saistībā ar kiberuzbrukumu, bet gan viņa veikto patvarību, veicot darbības valsts kapitālsabiedrības vārdā."
Sociālajos tīklos daudzi izteikuši sašutumu par Valsts policijas izvēlēto taktiku pret E. Strazdiņu. Viņš pats aģentūrai LETA arī paudis vilšanos. Viņš vienmēr esot sadarbojies ar Valsts policiju un kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv", ziņojis par kiberdrošības ievainojamībām, apmācījis policijas izmeklētājus kiberdrošības jautājumos, kā arī sniedzis informāciju par krāpniecības centriem Rīgā un citiem ar kibernoziedzību saistītiem jautājumiem, izglītojis sabiedrību un palīdzējis valstij, par to neprasot atlīdzību. "Atlīdzība, ko es saņemu, ir krimināllieta," sacīja Strazdiņš. Viņaprāt, nav pamatoti vainot cilvēku, kurš informē par sistēmas ievainojamībām, nevis risināt pašas problēmas cēloni.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu