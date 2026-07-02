Visā pasaulē, arī Latvijā, daudzi sporta līdzjutēji seko līdzi Pasaules kausam futbolā, kas sākās 11. jūnijā.
Šis ir pirmais futbola čempionāta finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā – cīņa par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
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