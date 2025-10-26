Jaunās "X faktora" sezonas dalībnieks, 23 gadus vecais mūziķis Rūdolfs Rācenājs publicējis savu jaunāko singlu “Mans baltais limuzīns”, kam pievienots arī paša veidots mūzikas video.
Pirms dalības “X faktorā” Rācenājs guvis pieredzi kā grupas “Mēles galā” solists un dziesmu autors, piedalījies projektā “Tommy & the Goose” un televīzijas šovā “Koru kari”. Tagad viņš atgriezies kā solo mākslinieks, lai, kā pats saka, “turpinātu meklēt savu skaņu un muzikālo rokrakstu”.
Dziesmas “Mans baltais limuzīns” iedvesmas avoti ir spāņu mūzikas siltums, franču estrādes vieglums un Jāņa Streiča filmas, īpaši “Mans draugs – nenopietns cilvēks”. Mūziķis dziesmā iekļāvis īsu audio fragmentu no šīs filmas, par ko saņēmis paša režisora atļauju un laba vēlējumus.
Arī mūzikas video Rūdolfs radījis pats – filmējis ar telefonu un montējis uz datora, izmantojot vienkāršus, radošus risinājumus. “Vienkāršai dziesmai piestāv vienkāršs videoklips,” viņš skaidro.
Dziesma “Mans baltais limuzīns” pieejama populārākajās straumēšanas platformās, un tās video skatāms Rūdolfa Rācenāja YouTube kanālā.
