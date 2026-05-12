Diriģenta Aināra Rubiķa un aktrises Rēzijas Kalniņas laulība, visticamāk, tuvojas noslēgumam. Kā žurnālam "Privātā Dzīve" atklājis Rubiķis, viņš jau vērsies pie advokāta un laulības šķiršanas process nodots tiesai.
Pāris šovasar atzīmētu kāzu 13. gadadienu, tomēr pēdējos mēnešos viņu attiecības piedzīvojušas krīzi. Pirmās runas par problēmām izskanēja jau 2025. gada sākumā, taču tolaik diriģents šķiršanās baumas noliedza. Viņš publiski izteicās, ka dažādi stāsti par abu attiecībām tiekot izplatīti laikā, kad viņš strādā ārvalstīs.
Vēl maijā šķita, ka pāris attiecības centies saglābt — abi kopā apmeklēja ārstes Ilzes Aizsilnieces atvadu ceremoniju, radot iespaidu, ka krīze pārvarēta.
Tomēr tagad Rubiķis apstiprina, ka pieņemts galīgs lēmums.
"Uzmeklēju labu advokātu, un dokumenti iesniegti tiesā. Man atpakaļceļa vairs nav,"
viņš sacīja žurnālam, piebilstot, ka abi pašlaik dzīvo šķirti un attiecības faktiski ir beigušās.
Rubiķis atzina, ka šā gada sākumā pāris vēl mēģinājis attiecības atjaunot, kopīgi pavadot laiku Jūrmalā, taču problēmas atsākušās. Viņš arī norādīja, ka personīgās dzīves sarežģījumi sākuši ietekmēt viņa profesionālo darbu.
