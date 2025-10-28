Šova “Sapnis citā Amerikā” vadītājs Lauris Reiniks devies ciemos pie pasaules atzinību guvušā latviešu ķirurga Gundara Katlapa, kurš jau gandrīz 30 gadus dzīvo un strādā Tampā, Floridā. Kad Gundars savu iedzīvī un sadzīvi ir izrādījis, viņš Lauri aicina izbraucienā ar laivu.
Lauris Reiniks, ciemojoties pie slavenā ķirurga Gundara Katlapa šovā “Sapnis citā Amerikā” ir pārsteigts, uzzinot, ka Gundars ir ne tikai ķirurgs un sportists, bet arī laivas kapteinis. Gundars gan šodien piedāvājis izbraukt ar tūristu motorlaivu, kuru viņš dēvē par lidojošo dīvānu.
Braukājoties ar laivu, Gundars stāsta vairāk par pilsētu, kurā izvēlējies dzīvot – ar ko tā ievērojama: “Tampā ir liela osta, te ir kara bāze – gan kuģniecības, gan aviācijas, te ir vairākas universitātes, vairāki biznesa centri. Un Tampa ir viena fantastiska vieta, kur dzīvot.”
Lauris secina, ka tam nevar nepiekrist, jo viens no iemesliem, kāpēc Tampā varētu būt patīkami dzīvot, ir saule – te ir vairāk kā 200 saulainu dienu gadā, cenas ir pieejamākas kā citās Floridas pilsētās, un te nekad nav garlaicīgi – pludmales, izklaides – viss pa rokai.
Guntis ļoti labi atceras savu ierašanos Amerikā un grūtības tajā laikā: “Es atbraucu 1996. gadā, lai papildinātu savas zināšanas un iemaņas ķirurģijā – uz ķirurģijas rezidentūru. Biju pirms gada precējies ar vienu latviešu meiteni, un apmēram gadu pēc kāzām mēs atbraucām uz Ameriku, lai es varētu iet rezidentūrā. Lielākais iespaids bija pati rezidentūra. Tā bija Stanfordas universitātes ķirurģiskajā programmā. Tas līmenis bija neticams. Tīri objektīvi – elektronisko slimības vēsturi es pirms tam nebiju redzējis, Latvijā mēs visu rakstījām ar roku, reizēm vēl kaut ko krieviski, bet te tas viss man jādara angliski. Valodas barjera bija grūta. Būt prom no draugiem un radiem man bija kaut kas jauns, pirms tam ilgākais biju bijis trīs mēnešus prom, vienu reizi.”
Gundars piemin arī nežēlīgo darba slodzi savas karjeras sākumā: “Kādreiz pavadīju slimnīcā 120 stundas nedēļā. Man bija nepieciešamība to izdzīvot un pašpierādīties, lai man pagarinātu kontraktu, lai es varētu to fantastisko iespēju – ķirurģisko izglītību – turpināt. Man nebija ne mazākā jausma, ko nozīmē būt miega badā, kamēr es nebiju pavadījis zināmu laiku tajā ķirurģijas rezidentūrā. Es braucu mājās, es varēju aizmigt pie sarkanās gaismas un tad aizbraukt vēl vienu krustojumu un aizmigt atkal pie nākamās sarkanās gaismas.”
