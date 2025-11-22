TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījumā “Sapnis citā Amerikā” Lauris Reiniks viesojas Ziemeļkarolīnas štatā pie latviešu fitnesa skaistules Jutas Kupres. Kopā ar vīru Juri abi iepazīstina Lauri ne tikai ar savu skaisto māju, bet arī personīgo “kosmosa kuģi” jeb kemperi, kurā pāris arī dzīvojis vairākus mēnešus.
Jutas vīrs Juris atklāj, ka kemperi ir renovējis pats savām rokām. “No sākuma tas izskatījās gluži kā no 1990. gadiem,” stāsta Juris. Lauris Reiniks interesējas, vai prātīgāk nebūtu bijis nopirkt jaunu kemperi, uz ko Juta atbild, ka šāds kemperis, turklāt mazāks, jauns izmaksājot ap 200 tūkstošiem dolāru, tikmēr šis iegādāts par 30 tūkstošiem dolāru.
Juris papildina, ka kempera remontā ielikti vēl vismaz vēl 50 – 70 tūkstoši dolāru, par ko manāmā izbrīnā ir pati Juta. “Viņa pirmo reizi dzird šos skaitļus,” smīnot nosaka Juris. “Tas tik un tā ir lētāk nekā nopirkt jaunu,” secina Juta.
Juta stāsta, ka laikā, kad abi ceļojuši ar kemperi, lielākoties palikuši kempingos. “Lētākais, kurā esam palikuši, maksāja 50 dolārus par nakti, taču ir bijis arī par 200 dolāriem un pat vairāk. Cilvēki domā, ka šis ir lēts ceļošanas veids, kas patiesībā tā nav, jo tev vajag kemperi, labu mašīnu, kas to velk, un tev katru nakti jāmaksā gandrīz kā par viesnīcu.” Viņa atklāj, ka abi šādi ceļojuši četrus mēnešus. “Mēs šeit dzīvojām gluži kā mazā dzīvoklītī. Un bija pat ļoti ērti!” atminas Juta.
Atbildot uz jautājumu, kā bija būt nepārtraukti kopā četrus mēnešus, Juris atbild, ka visiem pāriem pirms precībām vajadzētu to izdarīt: “Vai nu tu nogalināsi otru, vai mīlēsi uz mūžu!”
VIDEO:
