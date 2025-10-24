TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījumā "Sapnis citā Amerikā" Lauris Reiniks viesojas Floridā – Orlando, kur dzīvo kādreizējais vieglatlēts, uzņēmējs Einārs Tupurītis un viņa mīļotā sieviete – interjera māksliniece Ligita Klintāja. Abi atzīst, ka dzīve Amerikā ir piepildījusi visus viņu kvēlākos sapņus, kā arī sniedz brīvību ceļot vismaz reizi mēnesī.
Ligita Klintāja atklāj, ka uz Ameriku atbraukusi 1992. gadā, kad, tāpat kā liela daļa citu latviešu, kopā ar mammu devusies meklēt laimi citā zemē. Sākotnēji Ligita nav bijusi apmierināta ar šādu lēmumu, taču nu priecājas, ka liktenis aizvedis tur, kur viņa ir šobrīd. “Es esmu ļoti laimīga, ka šeit palikām. Tas, ko es esmu sasniegusi, ko sasniedzis ir Einārs, kā arī mēs abi kopā, tas mani padara ļoti laimīgu,” stāsta Ligita.
Einārs Tupurītis atzīst, ka liela daļa sasniegumu ir tieši sapņošanas rezultāts: “Vienmēr ir jāsapņo. Kad biju septiņus gadus vecs un skatījos 1980. gada Olimpiskās spēles, es teicu, ka kādreiz tur būšu. Astoņdesmito vidū pa televīziju reizi nedēļā rādīja kaut ko par Ameriku, un es pie sevis domāju – es kādreiz tur būšu. Un es esmu. Ja tu iekšēji kaut ko ļoti gribi, tu to vienmēr vari sasniegt.”
Viņš atklāj, ka viņam pieder mākleru firma Ņujorkā, kā arī pieder vairākas mājas un dzīvokļi, kurus pašlaik izīrē, kas kalpo kā Eināra ienākumu avots, sniedzot brīvību abiem ceļot vismaz reizi mēnesī.
