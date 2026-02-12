2016. gadā ļoti daudziem politikas smagsvara spēlētājiem Rietumos un to pielūdzējiem pakļautajās valstīs joprojām neērtā tīmekļa vietne Wikileaks publicēja bijušās ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones kā prezidenta kandidātes priekšvēlēšanu kampaņas štāba priekšnieka Džona Podestas saraksti elektroniskajos saziņas līdzekļos, kas deva iespēju apsūdzēt pedofilijā un vērienīgā seksuālajā ekspluatācijā visaugstākās amerikāņu Demokrātiskās partijas aprindas. Laižot lietā prasmīgus ietekmēšanas paņēmienus, toreiz kaut kā izdevās apdzēst skandāla liesmu, taču, kā mēdz teikt, rūgtums tomēr ir palicis...
Noziedzīgu seksa pakalpojumu paradīze
Līdzīgā veidā jau drīz pienāca kārta angļu liekuļiem un izvirtuļiem. Vispirms karalienes Elizabetes II dēlu princi Endrū jau gluži oficiāli atzina par vainīgu nepilngadīgas meitenes izvarošanā. Tad īpašā pedofilu atmaskošanas specoperācijā arestēja bijušo aizsardzības ministra vietnieku un leiboristu pārstāvi parlamentā Eivoru Kaplinu. Vēl vienu parlamenta deputātu no leiboristiem Denu Norisu sauca pie atbildības, apsūdzot seksuālajos noziegumos pret bērniem. Un tā tālāk. Izdevums Daily Telegraph aizgūtnēm vēstī par sistemātisku mazgadīgo meiteņu seksuālo ekspluatāciju praktiski visā (!) Britānijā; toriji pieprasa vērienīgu izmeklēšanu, savukārt leiboristi visiem spēkiem pretojas; britu labējo līderis Naidžels Faradžs un amerikāņu multimiljardieris Īlons Masks apsūdz apzinātā noziegumu piesegšanā toreizējo premjerministru Kīru Stārmeru...