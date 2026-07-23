Speciālisti no Ķīnas Zinātņu akadēmijas Kodolenerģētikas drošības tehnoloģiju institūta, kuru lielā mērā finansē militāristi (gluži precīzi – Ķīnas Tautas atbrīvošanas armija), turpina izstrādāt pasaulē patlaban vismazāko zināmo atomelektrostaciju.
Šādas stacijas ātro neitronu reaktors ievietojas standarta jūras konteinerā, un tas spēj saražot līdz 10 megavatiem elektroenerģijas, ar ko esot pilnībā pietiekami aptuveni 50 000 vidēji statistisko Ķīnas dzīvojamo māju apgādei. Ķīnas varas iestādes oficiāli esot paudušas, ka tādiem reaktoriem ekspluatācijā jānonāk ne vēlāk kā nākamo piecu gadu laikā.
Viens no projekta vadītājiem Stīvens Čens plašsaziņas līdzekļiem paudis, ka šīs sīkās atomelektrostacijas, kas jau iedēvēta par “portatīvo atomenerģijas akumulatora bateriju”, izmēri būšot šādi: 6,1x2,6 metri. Šīs radiostacijas reaktoru dzesēs izkausēts svins, un to varēšot izvietot, piemēram, uz kādas no Dienvidķīnas jūras salām, un tās izstrādāto enerģiju varēs izmantot sālsūdens pārvēršanas dzeramajā ūdenī aparatūras darbināšanai. Piebilsts, ka šīs atomelektrostacijas reaktora konstrukcija dos iespēju tai bez pārtraukuma jeb tātad bez nepieciešamības nomainīt atomdegvielu darboties pat vairākas desmitgades. Savukārt Čena kolēģis šā projekta ietvaros Huaņs Kunings piebildis: lai gan lielu daļu šā projekta atklāti finansē Ķīnas bruņotie spēki, zinātnieku aprindās ir spēkā cerība, ka šī tehnoloģija tomēr kalpos civilo patērētāju interesēs.
Tostarp zināms, ka šim projektam ir arī pretinieki, kuri galvenokārt pauž bažas par iespējamo radioaktīvo materiālu noplūšanu jūrā, un tas varētu izraisīt katastrofālas sekas visa reģiona ekoloģiskajā kontekstā. Vēl bažas rada tas, ka šādas atomelektrostacijas darbības rezultātā var ciest apkārt esošā jūras flora un fauna. Tostarp profesors Kunings apgalvojis, ka jau tagad pētnieki veltī ļoti lielu uzmanību tam, lai liktu lietā visas labākās metodes un tehnoloģijas, kas spēs nodrošināt maksimālu šīs nākotnes atomelektrostacijas reaktora drošību.
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