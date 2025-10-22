Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieces Agrita un Estere Bindres turpina savu ceļojumu pa Itāliju. Abas nodevušās Romas iepazīšanai, kā arī kādai citai nodarbei – vīriešu lenkšanai.
Agrita ar Esteri ir devušās pusdienās uz kādu itāļu restorānu. Agrita drīz vien izaicina meitu uz kādu neparastu avantūru – atrast itāļu vīrieti un iegūt bildi, kurā viņš meitenei dod buču uz vaiga. “Mēs mājās nebrauksim, kamēr izaicinājums nebūs izpildīts!” saka Agrita.
Kad abas sagaidījušas atspirdzinājumus pie sava galdiņa, dāmas saskandina par skaistiem mirkļiem Romā, kā arī par skaistām bildēm. Ieraugot restorāna viesmīli, Agrita nosaka, ka šis puisis ir Esteres gaumē, tāpēc skubina meitu lieki netērēt laiku un doties aprunāties. Arī aizkadrā Estere atzīst: “Ou, kāds viņš bija, mamma mia!”
Metot kaunu pie malas, Estere dodas pretim šarmantajam viesmīlim un bez liekas vilcināšanās jautā, vai var uzņemt bildi kopā ar viņu. Viesmīlis gan ir manāmā nesaprašanā, kāpēc meitene vēlas ar viņu bildēties. “Es vienkārši vēlos bildi ar tevi. Tu ļoti labi izskaties,” skaidro Estere, taču beigu beigās tāpat saņem atteikumu.
“Ak, jel, saņemt kurvīti nav patīkami. Lūpiņa nolaidās, garastāvoklis nolaidās, deguntiņš pavisam jau zemu… Nu bija viņš viņas stilā, tāpēc arī tā bija,” aizkadrā stāsta Agrita. Viņa spriež, ka vīrietis noteikti esot bijis mačo, kuram pašam gribas iekarot, citādi viņam kļūst garlaicīgi. “Nu neko, tipāžs ir zināms, meklēsim tālāk!” tā Agrita.
