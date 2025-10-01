Latvijas mūzikas ierakstu gada balva "Zelta mikrofons 2026" uzsāk darbu pieņemšanu. No 1. oktobra līdz 1. decembrim iesniegt ierakstus var gan fiziski, gan elektroniski, pieteikumu anketas un reglamentu meklējot mājaslapā zeltamikrofons.lv. Līdz 2025. gada 21. novembrim darbu iesniegšana ir bez maksas.
Nomināciju piecinieku publiskā izziņošana notiks 2025. gada 18. decembrī.
Biedrības "Zelta mikrofons" valdes locekle Elita Mīlgrāve informēja par reglamentu un vērtēšanu, norādot, ka darbi tiks vērtēti 20 kategorijās, kuru skaits var mainīties atkarībā no pieteikumu daudzuma un žanru daudzveidības šogad izdotajos mūzikas albumos. "Zelta mikrofons" paliek uzticams albumu formātam. Tiek pieņemti mūzikas ieraksti, kas izdoti vai publicēti Latvijā no 2024. gada 2. decembra līdz 2025. gada 1. decembrim.
Žūrijas komisijas optimālais sastāvs - atslēga kvalitatīvai vērtēšanai
Darbus vērtēs ekspertu žūrija. Kandidātus žūrijas komisijas izveidei ieteikuši biedrības "Zelta mikrofons" biedri. Katrai nominācijai ir komisijas vadītājs un katrā komisijā ir 7 locekļi, ieskaitot komisijas vadītāju. Viens žūrijas komisijas loceklis drīkst vērtēt ne vairāk kā trīs nominācijas, izņemot žūrijas priekšsēdētāju.
"Šogad esam apzināti izvēlējušies vidēji lielu žūrijas komisijas izmēru - septiņus locekļus katrā nominācijā. Pasaules prakse un mūsu pašu pieredze liecina, ka šāds sastāvs ir optimāls,"
skaidro Elita Mīlgrāve.
"Pārāk lielās komisijās daļa locekļu var nejusties pietiekami atbildīgi, savukārt pārāk mazās žūrijās pieaug subjektivitātes risks. Septiņu cilvēku komisija nodrošina gan ekspertīzes daudzveidību, gan to, ka katrs loceklis jūtas personīgi atbildīgs par vērtēšanas kvalitāti un rezultātiem. Tas ir ideālais līdzsvars starp objektivitāti un efektivitāti."
Ceremonija notiks 2026. gada janvāra otrajā pusē Hanzas peronā, un to translēs TV3 tiešraidē.
Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons 2026" rīko biedrība "Zelta mikrofons", atbalsta Kultūras ministrija.
