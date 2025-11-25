Līdz 2025. gada 1. decembrim turpināsies pieteikumu pieņemšana Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons", kas 2026. gadā svinēs 30 gadu jubileju.
Pieteikumu anketas un nolikums pieejami mājaslapā šeit.
Šogad galvenais jaunums vērtēšanā ir pa žanriem veidotā žūrijas komisiju struktūra. Žūrijas veidošanā ieviests atsevišķu komisiju princips, kur katram no 16 žanriem ir savs komisijas vadītājs, kurš ir konkrētā žanra vadošo ekspertu vidū, un komplektēs žūriju 7 ekspertu sastāvā.
“Zelta Mikrofona” trīsdesmitās jubilejas balvas žūrijas vadītāji būs: muzikologs Orests Silabriedis (Klasiskā un vokālā mūzika; Starpžanru un instrumentālā mūzika), mūzikas apskatnieks Sandris Vanzovičs (Roka un metāla mūzika), etnomuzikologs un komponists Valdis Muktupāvels (Tautas un pasaules mūzika), kultūras žurnāliste Anete Ašmane-Vilsone (Džezs, fanks, soulmūzika), vokālā pedagoģe Sanita Sējāne (Mūzika bērniem), mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis(Indie un alternatīvā mūzika), radio programmu un “Latvijas sirdsdziesma” vadītāja Velga Vītola (Tradicionālā popmūzika) un citi. Žūrijas komisiju vadītāji izraudzīs arī visas žūrijas priekšsēdētāju.
Valdis Muktupāvels, žūrijas komisijas vadītājs Tautas un pasaules mūzikas nominācijā, atzīst, ka jaunā kārtība ir būtiska, jo vērtētājiem ir jābūt kompetentiem konkrētajā nozarē, piemēram, tautas mūziku vērtēs speciālisti, kas ir cieši saistīti ar šo jomu.
Vērtēšana norisināsies no 2. decembra līdz janvāra sākumam, un rezultātu apkopošanu nodrošinās neatkarīga auditorfirma "Grant Thornton", garantējot profesionālu procesu un konfidencialitāti. 7. janvārī plānots izziņot balvas "Zelta mikrofons" nominantus.
"Zelta Mikrofons" žūrijas uzdevums ir identificēt un izcelt ierakstus, kas pārstāv augstāko mākslinieciskās izcilības līmeni, Līdzīgi kā Grammy, arī "Zelta mikrofons" ir klasiska ceremonija, kurā albums tiek uzskatīts par mūziķa radošā darba un ilgtspējas būtiskāko rādītāju. Balvas mērķis ir veicināt Latvijas mūzikas ierakstu izdošanu un popularizēt latviešu mūziku.
Kopš 1996. gada pasniegtas balvas 600 ierakstiem, bet Mūža ieguldījuma balvu saņēmuši 36 nozares profesionāļi. "Zelta mikrofons" ik gadu sniedz nozarei būtisku publicitāti - ap tūkstoti publikāciju - un jau 30 gadus ir nozīmīga platforma mākslinieku izaugsmei.
Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas žūrijas darbu, ierakstu izvērtēšanu un nominantu paziņošanu nodrošina biedrība “Zelta mikrofons”. Atbalsta: Kultūras ministrija un SIA “Zaļā josta”. Informatīvie partneri: TV3 Group, EHR Latviešu hiti, EHR, Radio TEV, Radio Skonto, Radio SWH LV, Radio SWH, lasi.lv un Mediju Nams kā arī Kurzemes Radio.
