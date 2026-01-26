"Izrādās, ka "Muzikālajā bankā" var uzvarēt arī bez dziesmas!" sociālajos medijos raksta šī gada "Muzikālās bankas" pasākuma vadītāja Linda Samsonova.
Samsonovai mugurā bija melna kleita ar izgriezumiem krūšu un vēdera rajonā.
Viņas vakara tērps sociālajos medijos kļuva par vienu no apspriestākajiem tematiem. Tas izsaucis daudz reakciju — no nosodošas attieksmes līdz atbalstam.
Linda Samsonova žurnālam "Privātā Dzīve" stāstījusi, ka tērpu atradis stilists Anatolijs Ksenofontovs. Noskaidrojot vakara vadītāju stila vēlmes, viņš uzklausījis arī Lindu, kura skaidri zinājusi — savu pirmo uznācienu uz skatuves Daugavpilī viņa nevēlas aizvadīt balles kleitai līdzīgā tērpā. Pēc tam stilists nosūtījis viņai šīs kleitas attēlu. Melnā tērpa dizains Lindai uzreiz radījis skaidrību, ka tieši šī kleita ir piemērotākā konkrētajam vakaram. Viņa uzsver, ka vēlas lauzt priekšstatu par sabiedrisko mediju kā ko novecojušu.
Jau vēstīts, ka par "Latvijas Radio 2" rīkotās ikgadējās dziesmu aptaujas "Muzikālā banka 2025" uzvarētāju kļuvis Dons ar dziesmu "Tuvums".
Par gada otro vērtīgāko popa un roka dziesmu atzīta "Sudden Lights" dziesma "Lai tev apnīk skumt", savukārt trešo vietu ieņem Miks Galvanovskis ar darbu "Kad izdzisīs".
Par vērtīgākās dziesmas titulu finālā sacentās 15 dziesmas. Uzvarētājs tika paziņots "Muzikālās bankas" noslēguma ceremonijā Daugavpilī. Titula ieguvēju noteica klausītāju un skatītāju balsojums ceremonijas tiešraidē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu