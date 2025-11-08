Kas liek sievietei justies skaistai? Kas ceļ vai gluži otrādāk grauj viņas pašvērtējumu? Cik daudz viedokli par sevi ietekmē viņa pati un cik ir atkarīgs no apkārtējiem? Šie jautājumi ir svarīgi ikvienai daiļā dzimuma pārstāvei, tajā skaitā arī kādreizējai dejotājai, tagad batutu fitnesa trenerei un šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniecei Aleksandrai Kurusovai. Pēc ilgas cīņas pašai ar sevi, viņa ir atzinusi, ka, jā, viņai ir problēma un tā ir saistīta ar svaru.
Lai spertu pirmos soļus tās novēršanā, viņa dodas pie psiholoģes Ainas Poišas.
“Man ir problēma ar pašnovērtējumu. Es piedalos starptautiskos skaistuma konkursos, bet man ir nepieciešama Jūsu (psiholoģes) palīdzība, lai man būtu vieglāk, lai es varētu justies drošāk, pārliecinātāka par to, kā es tur izskatos, ko es pateikšu, vai citiem patiks tas vai nepatiks,” savus iemeslus atklāj Aleksandra.
Viņa stāsta, ka problēma ar pašnovērtējumu viņai ir bijusi visu dzīvi, un viņa vēlas ar saviem kompleksiem tikt galā, jo skaistuma konkursos dalībniecēm ir jāmāk sevi pasniegt cēli un ar pašpārliecinātību. Aleksandra nejūtas pievilcīga un uztraucas par savu pieaugušo svaru, kaut gan pavisam nesen vēl svara dēļ bija bažas par viņas dzīvību.
“Es jūtos resna un man tas reāli traucē dzīvot,” tā par sevi saka Aleksandra.
Aina Poišas uzklausa un dod padomu Aleksandrai, kas noteikti ir jādzird arī citām sievietēm.
