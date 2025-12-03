Arī šogad "Latvijas valsts mežos" (LVM) katra ģimene gaidāmajiem svētiem drīkst cirst vienu eglīti, taču Rīgas un Pierīgas mežos aicina to nedarīt.
Eglītes meklēšana pirms Ziemassvētkiem Latvijas skuju kokiem bagātajos mežos ir tradīcijām bagāts un priekpilns kopā būšanas pasākums. Īpaši paveicies ir tām ģimenēm, kuru īpašumā ir mežu platības, kur aug kuplas egles. Tie, kuriem tādu nav, arī šogad var doties uz kādu no LVM apsaimniekotajām teritorijām, lai atrastu un pārnestu mājās vienu eglīti svētkiem. Taču, lai saudzētu nākotnes mežu, eglītes meklējumos ir jāievēro nosacījumi – precīzi noteiktās vietās drīkst cirst tikai zināma izmēra eglītes. Turklāt pašvaldības uzņēmums "Rīgas meži" aicina tā teritorijās Rīgā un Pierīgā eglītes necirst.
Jāvadās pēc zīmēm vai jāmeklē lietotnē
Eglīti svētkiem var doties meklēt tikai LVM apsaimniekotajos mežos Latvijas teritorijā, kas dabā apzīmēti ar LVM īpašuma zīmi – uz dzeltena fona attēlots LVM logotips. Uz LVM robežas ceļa vai kvartālstigas malā un kvartālstigu krustpunktos izvietotās zīmes vēsta, ka tā ir valsts mežu teritorija. LVM apsaimniekoto mežu izvietojumu precīzi var aplūkot arī mobilajā lietotnē "LVM GEO". Ne visās vietās mežā eglītes atļauts cirst.
"Eglītes stingri aizliegts cirst jaunaudzēs, jo tur aug Latvijas nākotnes mežs. Eglīšu ciršana aizliegta arī aizsargājamās teritorijās, kas apzīmētas ar ozollapas zīmi. Bez saskaņojuma eglīti aizliegts cirst citu īpašnieku mežos,"
uzsver LVM pārstāvji.
Savu svētku rotu droši var meklēt meža ceļu malās, kvartālstigās, grāvju malās, zem elektrolīnijām, kā arī pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem. Izvēlētās eglītes augstums nedrīkst būt lielāks par trīs metriem un celma diametrs 10 cm augstumā virs sakņu kakla nedrīkst pārsniegt 12 cm.
Var izmantot gan cirvi, gan mačeti, bet visieteicamāk – zāģi, jo eglīte jānocērt iespējami tuvu zemei. Zāģējot celms paliek līdzens, savukārt cērtot ar cirvi vai mačeti – celms būs ass un uz tā var savainoties gan meža dzīvnieki, gan citi eglīšu meklētāji. "Ja eglītes tiek nocirstas ārpus norādītajām atļautajām vietām (stigas, grāvji, zem elektrolīnijām u. c.), atbilstoši Meža likumam tā ir patvaļīga koku ciršana, par ko var tikt piemērots naudas sods. Līdz šim LVM apsaimniekotajās teritorijās nav konstatēti būtiski pārkāpumi svētku eglītes meklējumos. Visbiežāk cilvēki kļūdaini eglīti izvēlas cirst jaunaudzēs – konstatējot šādus gadījumus, LVM darbinieki veic pārrunas un izskaidro noteikumus. Vērtējot teritoriālā ziņā, visbiežāk pārrunas jāveic valsts mežos, kas atrodas tuvāk lielajām pilsētām," stāsta LVM sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Kalna. Uzņēmumā atgādina, ka arī pēc svētkiem eglīte var būt vēl noderīga – ar tās zariem var apsegt dārza augus vai izmantot kociņu kā kurināmo.
"Rīgas mežos" aicina necirst
Savukārt pašvaldības uzņēmums "Rīgas meži" arī šogad aicina necirst svētku eglītes Rīgas un Pierīgas mežos. "Šajā svētku gaidīšanas laikā aicinām apstāties un sajust meža burvību. Mēs esam privileģēti ar dabas tuvumu Rīgai, kas dāvā skaistas ainavas, smaržas un mieru," ilggadējo "Rīgas mežu" nostāju pret eglīšu ciršanu pamato uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. "Rīgas mežu" apsaimniekotajos mežos egļu ir samērā maz – tikai aptuveni 10% no visiem kokiem, jo egles mīl augt bagātākās augsnēs. Uzņēmuma apsaimniekotās teritorijas, kas aptver vairāk nekā 62 tūkstošus hektāru un plešas 40 līdz 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu, izceļas ar to, ka tās ir smilšainas augsnes, kas ir vairāk piemērotas priedēm. Lielākoties egles tiek īpaši audzētas uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" un stādītas, atjaunojot vai no jauna veidojot mežaudzes. "Egļu saglabāšana ir īpaši liels izaicinājums šobrīd, kad astoņzobu mizgrauža savairošanās dēļ ir iznīcinātas lielas egļu platības gan Pierīgā, gan citur Latvijā. Arvien aktuālāka kļūst egļu audžu atjaunošana un kopšana tā, lai tās būtu noturīgas gan pret kaitēkļiem, gan arī klimata izmaiņām," skaidro "Rīgas mežos".
Pirkto egļu cenas augušas
Uzņēmuma "Egļu serviss" līdzīpašnieks Dainis Rācenis atzīst, ka Latvijā daudz vairāk cilvēku izvēlas eglīti iegādāties no vietējiem audzētājiem, nevis brist pēc tās mežā, jo atļautajās vietās skaistas eglītes atrast esot ļoti grūti. "Tās, kuras aug grāvju malās, zem elektrolīnijām, kā arī mežā zem lielajiem kokiem, nebūt nav tās skaistākās," vērtē uzņēmējs. Lai arī Ziemassvētki vēl gabalā, šogad jārēķinās ar lielākām pirkto eglīšu cenām, decembra sākumā "Egļu servisa" interneta veikalā jau izpārdotas visu izmēru (1,25–2,50 m) sudrabegles. "Šogad esam pacēluši cenu vidēji par 5–7%. Trīs gadus nebijām to darījuši, bet, tā kā ir augušas visas izmaksas, arī mēs bijām spriesti paaugstināt pamatā deficīta izmēra – no 1,70 līdz 2,20 metriem augstu eglīšu cenu, kas šogad ir palielinājusies visā Eiropā," stāsta "Egļu servisa" saimnieks. Nomas cenas gan neesot augušas. "Egļu tirgus ir piesātināts. Konkurence tajā, kā jau arī citus gadus, būs liela. Tirgu kropļo tirgotāji kuri pāris gadus padarbojās, sakrāj nodokļu parādus un tad likvidējas. Viņi piedāvā bezmaksas piegādes, bezmaksas uzstādīšanu, taču tas nav iespējams, jo cilvēkiem ir jāmaksā par padarīto darbu. Tas ir iespējams tikai uz kvalitātes rēķina," spriež D. Rācenis.
