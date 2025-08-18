Uzņēmējam un dizaineram Kristapam Štobim Ziemassvētki kopš bērnības ir mīļākie svētki. Vispirms tikai eglīte un dāvanas, mazliet paaudzies viņš jau zīmēja Ziemassvētku apsveikumu kartītes, kuras vecāki sūtīja radiem un draugiem. 

Vēlāk pieaugot Kristaps paziņoja, ka mācīsies vides dizainu Liepājas mākslas koledžā. Vēlāk ieguva arī maģistra grādu kā vizuālās mākslas pedagogs, taču par skolotāju nav nostrādājis nevienu dienu. Toties kopā ar sievu radīja unikālu dekorāciju ražošanas uzņēmumu – "December Design", kam identiska nav ne Latvijā, ne tuvākajās ārvalstīs.

Ragavas kaļ vasarā

Mūsu sarunas laikā "December Design" darbinieki paralēli darbojas Rīgā, kur ar karogiem dekorē tiltus un maģistrālās ielas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī aktīvi strādā jaunajai Ziemassvētku sezonai. "Vasara pat ir visaktīvākais laiks, mums te pilnā mērā darbojas sakāmvārds par ragavām, kuras kaļ vasarā, un ratiem, kurus taisa ziemā."

Darba pietiekot visai vasarai, jo ne tikai jākaļ ragavas, bet arī jāstrādā pie ratu taisīšanas – uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar Latvijas lielāko pilsētu pašvaldībām gan par Ziemassvētku dekorāciju izgatavošanu un uzstādīšanu, gan Lieldienu, vasaras saulgriežu, pilsētu un valsts svētkiem. Tomēr lielāko darba apjomu prasa tieši Ziemassvētku dekorācijas, jo tās uzņēmumam pasūta arī virkne komercuzņēmumu Lietuvā, kuriem citi svētki nav aktuāli. To, ka darba netrūkst, var redzēt arī uzņēmuma ražošanas cehā, kur no alumīnija – viegla, ilgtspējīga materiāla – top milzīgi Ziemassvētku egļu bumbu karkasi. Kad tie ir sametināti, konstrukcijas tiek apvītas ar LED lampiņu virtenēm. Šīs bumbas ir tikai pāris metru diametrā, bet, ja objekts ir vairāk nekā desmit metru augsts, kāds, piemēram, ir Liepājas gaismas balons, kuru Ziemassvētku laikā iecienījuši liepājnieki, tad tajā ir ap 20 000 diožu, un lampiņu virteņu garums ir vairāki kilometri, pastāsta Kristaps.

