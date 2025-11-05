SIA “Rīgas ūdens” uzsāktā telemetrijas projekta ietvaros oktobrī ar rādījumu attālinātās nolasīšanas iekārtām aprīkoti pirmie 500 daudzdzīvokļu namu un privātmāju ūdens ievadskaitītāji. Pirmās apkaimes, kurās veikti darbi, ir Purvciems un Sarkandaugava, kurām drīzumā sekos nākamās.
Projekta pirmās kārtas ietvaros AS “Sadales tīkls” pēc SIA “Rīgas ūdens” pasūtījuma ar rādījumu attālinātās nolasīšanas iekārtām kopumā aprīkos gandrīz 700 ūdens skaitītājus Purvciemā un teju 350 Sarkandaugavā. Šīs apkaimes izvēlētas, lai raitāk modernizētu lokācijas ar lielu daudzdzīvokļu ēku apjomu. Pirmo 500 objektu ūdens ievadskaitītāji ar jaunajām sistēmām jau aprīkoti un darbi oficiāli nodoti “Rīgas ūdenim”, bet paralēli tam jau uzsākts darbs pie objektiem arī Ziepniekkalnā, Vecmīlgrāvī, Čiekurkalnā un Teikā.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks: “SIA “Rīgas ūdens” ir moderna un uz attīstību vērsta kapitālsabiedrība – to apliecina gan uzņēmuma veiksmīgā dalība obligāciju tirgū, gan jaunāko tehnoloģiju izmantošana ikdienas darbā, un tagad šim modernizācijas virzienam pievienojas arī telemetrijas projekts. Esmu gandarīts, ka rīdziniekiem tiks nodrošināta precīza ūdens patēriņa uzskaite, bet privātīpašumiem un komercīpašumiem tiks samazināts administratīvais slogs, jo vairs nebūs manuāli jāziņo rādījumi. Tas ir nākamais solis mūsdienīgas, efektīvas un iedzīvotājiem ērtas pilsētas infrastruktūras attīstībā.”
SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis Normunds Zvaunis: “Mēs kā mūsdienīgs un ilgtspējīgs uzņēmums savā darba ikdienā izmantojam virkni inovatīvu tehnoloģisku risinājumu, un attālinātā skaitītāju datu nolasīšana ir loģisks un ilgi gaidīts nākamais solis mūsu klientu pieredzes uzlabošanā. Ūdens skaitītāju skaits Rīgā ir ļoti liels, un vēsturiskās apbūves dēļ tie nereti atrodas grūti pieejamās vietās - piemēram, namu pagrabos vai ielu šahtās. Telemetrijas projekts risinās ērtāku un precīzu īpašumu kopējā ūdens patēriņa datu automātisku nolasīšanu, kas ir būtisks pakalpojuma kvalitātes uzlabojums gan klientiem, gan SIA “Rīgas ūdens”. Uzņēmumam lielākais ieguvums - jaunā sistēma ļaus iegūt precīzus ūdens patēriņa datus, efektīvāk pārvaldīt ūdensapgādes tīklu un savlaicīgi atklāt iespējamas noplūdes, ja tiks novērotas straujas vai neparastas patēriņa izmaiņas. Savukārt privātmāju un komercīpašumu īpašniekiem vairs nebūs manuāli jānodod skaitītāju rādījumi, jo tie automātiski nonāks pie “Rīgas ūdens”.”
Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem skaitītāju rādījumu nodošanas kārtība apsaimniekotājiem pagaidām paliek nemainīga, jo telemetrijas risinājumi tiek ieviesti tikai līdz īpašuma ievadskaitītājiem – proti, līdz robežai, kur beidzas SIA “Rīgas ūdens” tīklu īpašumtiesības. Tas nozīmē, ka kopējie ēkas ūdens patēriņa rādījumi tiks nolasīti automātiski, taču iekšējo ūdensapgādes tīklu un dzīvokļu skaitītāju rādījumu pārvaldība arī turpmāk ir pašu īpašnieku un apsaimniekotāju kompetencē.
AS “Sadales tīkls” valdes loceklis, attīstības direktors Vīgants Radziņš: “Izmantojot savu elektroenerģijas uzskaites viedizācijas pieredzi, esam atraduši efektīvu risinājumu arī SIA “Rīgas ūdens” saimniecības viedizācijai.
Šobrīd jau vairāk nekā 500 ēkās Rīgā ūdens patēriņa dati tiek nolasīti attālināti, un ar mūsu palīdzību tuvāko gadu laikā šo ēku skaits strauji augs.
Jūtam augošu interesi arī no citiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, tāpēc nākotnē skatāmies uz iespēju piedāvāt viedās uzskaites risinājumus arī citās energoapgādes vai pakalpojumu nozarēs, kā arī klientiem ārvalstīs, tā stiprinot mūsu tautsaimniecības eksportspēju.”
“Rīgas ūdens” atgādina, ka pirms darbu uzsākšanas klientiem tiek nosūtīta informatīva vēstule, savukārt “Sadales tīkla” pārstāvji vēl papildu sazinās telefoniski, lai vienotos par precīzu darbu veikšanas laiku. Uzņēmuma darbiniekiem ir pienākums pēc pieprasījuma uzrādīt derīgu darbinieka apliecību.
Iepriekš jau vēstīts, ka publiskā iepirkuma rezultātā AS “Sadales tīkls” piedāvājums telemetrijas pakalpojuma ieviešanai SIA “Rīgas ūdens” klientiem tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko. Līguma kopējā summa ir 2 585 000 eiro (bez PVN), un projekta gaitā kopumā Rīgā ar šādām iekārtām plānots aprīkot vairāk nekā 22 000 ievadskaitītāju, šo projektu realizējot piecu gadu laikā. Darbi tiks veikti pakāpeniski, pa apkaimēm.
