Aizvadot pirmās simt dienas amatā, Rīgas domes vadība – Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs ("Progresīvie") un viņa vietnieki Edvards Ratnieks (NA), Vilnis Ķirsis ("JV") un Māris Sprindžuks ("AS") – nedēļas sākumā prezentēja līdz šim paveikto. 

Pirmajos mēnešos uzskatāmi dominēja E. Ratnieks, kurš rūpējās arī par savu publicitāti, ko nedarīja pārējie. Tas, ka par atsevišķām E. Ratnieka aktivitātēm mēram V. Kleinbergam pēc tam bija cits viedoklis, radīja iespaidu, ka amatpersonas savas darbības cita ar citu nesaskaņo, bet darbojas katra savas kompetences ietvaros. Tam vēlāk sarunās ar domes vadību "Latvijas Avīze" guva apstiprinājumu.

Rīgas mērs vada Finanšu un administratīvo lietu komiteju. "Progresīvie" atbild arī par satiksmi un transportu, vicemērs E. Ratnieks – par drošības, īpašuma, mājokļu un vides jautājumiem, V. Ķirsis – par izglītību, kultūru, sportu un ģimeņu politiku, M. Sprindžuks – par pilsētas attīstību un Rīgas metropoli, aizvadītajā periodā pievēršoties mobilitātes jautājumiem starp Rīgu un Pierīgu. Neviens neesot sēdējis klēpī saliktām rokām. Rīgā ir aizvadīti vairāki lieli kultūras un sporta notikumi – Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Eiropas čempionāts basketbolā "Eurobasket", pilsētas svētki ar koncertiem apkaimēs, sākta Mežaparka sākumskolas būvniecība. Ir pabeigta arī Uzvaras parka rekonstrukcija, izveidojot modernu aktīvās atpūtas un sporta zonu. To rīdzinieki tiešām ir novērtējuši, par ko liecina kuplais apmeklētāju skaits. Lielais ilgtermiņa darbs ir pāreja skolās uz mācībām valsts valodā.

Ratnieks diktē noteikumus

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē