Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Pēc vakardienas Rimi Rīgas maratona, kas šogad pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu, finiša taisni sasniedzis arī aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops "Globuss" grāmatnīcās un interneta veikalā www.eglobuss.lv. Tāpat kā maratonā, arī šeit svarīga ir izturība, temps un spēja noturēties līderpozīcijās. Tomēr ne mazāk aizraujoši ir vērot tos stāstus, kas šonedēļ startējuši pirmoreiz un uzreiz piesaistījuši lasītāju uzmanību.
Pirmo vietu aizvadītajā nedēļā pārliecinoši ieņēmusi Daces Judinas grāmata "Silikons, saule un etiķis" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tajā lasītāji atkal satiek Irmu Hermioni, kuras četrdesmitā dzimšanas diena sākas ar vēlmi to pavadīt mierā, taču jau no paša rīta viss ievirzās pavisam neparedzamā virzienā. Pazudis topošais vīrs, pie durvīm ierodas noslēpumains svešinieks, un svinību diena pārvēršas notikumu virpulī. Romānā netrūkst asprātības un pārsteidzošu situāciju.
Klaudijas un Nadjas Beineršu grāmata "Merilina Monro. Zvaigzne pie Holivudas debesīm" (izdevniecība "Latvijas Mediji") atklāj Normas Džīnas ceļu no sarežģītas bērnības līdz pasaules slavenākās kino ikonas statusam. Tas ir stāsts par sapņiem, neatlaidību un cenu, ko reizēm nākas maksāt par slavu. Aiz leģendas atklājas arī trausla un ļoti cilvēcīga personība.
Savukārt Elenas Bārksdeilas "Tēju? Kafiju? Slepkavību?" (izdevniecība "Latvijas Mediji") aizved uz šķietami mierīgu Anglijas mazpilsētu, kur aiz ikdienišķās dzīves slēpjas noziegums. Jaunajai krodziņa saimniecei Natālijai kopā ar pavāri Luīzi nākas pašām noskaidrot, kas patiesībā noticis. Omulīga atmosfēra un viegla detektīvintriga padara šo grāmatu par patīkamu izvēli nesteidzīgai lasīšanai.
Šonedēļas grāmatu izlase vēlreiz atgādina, cik dažādi var būt stāsti, kas nonāk lasītāju rokās. Vieni liek pasmaidīt, citi atklāj spilgtas personības, bet vēl citi mudina sekot noslēpumiem līdz pat pēdējai lappusei.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu