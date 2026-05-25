Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Pēc saulainām un neparasti siltām brīvdienām, kad vakar daudzviet tika svinēti Vasaras svētki, arī grāmatu tops ieguvis mazliet vasarīgāku noskaņu. Līdzās spriedzei un noslēpumiem tajā šoreiz netrūkst arī siltu emociju, pagātnes stāstu un negaidītu attiecību.
Ilianas Ksanderes romāns "Ar mīlestību mamma" (izdevniecība "Latvijas Mediji") sākas ar šķietami skaidru notikumu, populāras trilleru autores nāvi. Taču drīz vien viņas meita sāk saņemt noslēpumainas vēstules, kas atklāj arvien jaunus mātes dzīves noslēpumus. Ar katru nākamo vēstījumu robeža starp patiesību un meliem kļūst arvien neskaidrāka, un spriedze pieaug pakāpeniski, ievedot arvien dziļāk ģimenes pagātnē.
Rīsas Boenas "Toskānas bērns" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") aizved uz kara laika Itāliju un vēlāk arī uz saules pielieto Toskānu, kur pagātnes notikumi joprojām nav zaudējuši savu spēku. Tas ir stāsts par mīlestību, nodevību un ģimenes noslēpumiem, kuri turpina ietekmēt arī nākamās paaudzes. Līdzās vēsturiskajam fonam romānā nozīmīga vieta atvēlēta cilvēku attiecībām un jautājumiem, uz kuriem atbildes atklājas pamazām.
Topā savu vietu atradusi arī bērnu grāmata "Pelēns vārdā Džulians" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Džo Toda-Stentona radītais stāsts ir sirsnīgs, asprātīgs un vienlaikus ļoti cilvēcīgs. Mazais pelēns, kurš pieradis paļauties tikai uz sevi, negaidīti sastop lapsu, kas pēc visiem noteikumiem būtu viņa lielākais ienaidnieks. Taču notikumi ievirzās citādi, un abu starpā pamazām rodas draudzība. Tā ir grāmata par uzticēšanos, drosmi un spēju paskatīties pāri saviem aizspriedumiem.
Šīs nedēļas grāmatu izvēlē līdzās spriedzei un noslēpumiem jūtama arī cilvēcība un siltums. Un dažreiz tieši ar to pietiek, lai gribētos vakarā paņemt rokās vēl vienu grāmatu.
