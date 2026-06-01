Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Jūnijs sācies ar vairākiem jaunumiem arī grāmatu topā. Kamēr dažas grāmatas savu vietu lasītāju vidū jau nostiprinājušas, citas aizvadītajā nedēļā lasītāju uzmanību izpelnījušās pirmoreiz.
Pirmo vietu pirktāko grāmatu topā joprojām saglabā Daces Judinas vakara romāns "Silikons, saule un etiķis" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), savukārt otrajā vietā paliek Ilianas Ksanderes "Ar mīlestību mamma" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Abas grāmatas arī šonedēļ apliecina, ka lasītāji novērtē gan spriedzi, gan emocionāli piesātinātus stāstus.
Starp jaunumiem īpaši pamanāms ir Rebekas Jarosas romāns "Iespējamais gadījums" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Daudziem lasītājiem autore būs pazīstama kā pasaulē populārās fantāzijas sērijas par pūķiem autore, tomēr viņas daiļradē nozīmīgu vietu ieņem arī mūsdienu attiecību un likteņa stāsti. "Iespējamais gadījums" vēsta par Neitu un Iziju, kuru dzīves pirmo reizi krustojas pēc traģiskas lidmašīnas katastrofas. Desmit gadus vēlāk liktenis abus saved kopā atkal, liekot uzdot jautājumu, vai dažas satikšanās tomēr nav nejaušība. Tas ir stāsts par otro iespēju, likteņa līkločiem un jūtām, kas nepazūd arī pēc ilga laika.
Topā debitē arī Rīzas Viterspūnas un Hārlana Kobena kopdarbs "Aiziet bez atvadām" (izdevniecība "Helios"). Galvenā varone Megija Makeiba ir pieredzējusi kara ķirurģe, kuras dzīve pēc vairākiem smagiem satricinājumiem zaudē ierasto līdzsvaru. Pieņemot šķietami izdevīgu darba piedāvājumu, viņa nonāk noslēpumu un ietekmes pilnā pasaulē, kurā kļūst skaidrs, ka ne visi cilvēki ir tie, par ko uzdodas. Spriedze šajā stāstā veidojas pakāpeniski, un notikumi ved arvien dziļāk bīstamā spēlē.
Lasītāju interesi izpelnījies arī Ilzes Graudiņas romāns "Māsa. Brālis" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tas ir stāsts par ģimeni, bērnību un attiecībām, kuras laika gaitā mainās, bet nepazūd. Māsa un brālis kopš bērnības ir cieši saistīti, tomēr pieaugšana, atšķirīgi dzīves ceļi un neatrisināti jautājumi viņus pamazām attālina. Romāna centrā ir ģimenes saites, kas spēj izturēt gan tuvību, gan atsvešināšanos.
Jaunais mēnesis topā ienesis gan romantiku, gan spriedzi, gan ģimenes stāstus. Un, spriežot pēc lasītāju izvēlēm, vasaras sākums solās būt bagāts ar grāmatām, par kurām vēl runāsim arī turpmāk.
