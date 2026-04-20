Izdevniecībā "Latvijas Mediji" iznākusi neparasta grāmata par sevis meklējumiem "Arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu".
Neparastu to padara centrālais tēls – trīsdesmitgadnieks Alberts, kurš negaidīti nonācis vientuļā tēva lomā. Harijs Āboliņš iedvesmu smēlies pats savā pieredzē un cer, ka uzrakstītais sniegs lasītājiem ne tikai prieku, bet arī vielu pārdomām.
Sākšu ar trivialitāti: prātojot, kādu žanra nosaukumu dot literāram darbam, kurš apjomā svārstās uz gara garstāsta un ļoti īsa romāna robežas, spēlējāmies ar patlaban modernajiem mini un mikroromāna vārdiem. Autors pats to redz kā intīmu, ironisku un eksistenciāli reflektējošu miniromānu, kur ikdienas situācijas savijas ar iekšēju monologu un mūsdienīgu sociālo trauslumu. Beigu beigās atstājām uz vāka tikai virsrakstu – lai katrs pats lasa un vērtē, jo nudien nav svarīgi, kādā vārdā nosaukt grāmatu, ja vien tā uzrunā lasītājus. Jo svarīgākais šajā grāmatā ir Alberts un viņa ceļš pie sevis cauri ikdienas liktajiem šķēršļiem.
Atgādinājums lasītājiem – kaut arī autors iedvesmu pirmajam literārajam darbam smēlies diezgan smagā dzīves periodā, kad pandēmijas laikā palika viens ar saviem jaunākajiem dēliem, romāna centrālais tēls nekādā ziņā nav viņa "alter ego", un ne visu, ko piedzīvo Alberts, viens pret vienu pieredzējis arī Harijs. Tomēr personiskā pieredze padara stāstu ļoti godīgu, un, pat ja lasītājam kāda Alberta rakstura šķautne šķitīs ne sevišķi pievilcīga, tad viņa šaubas un meklējumi toties ir cilvēciski ļoti saprotami. Savukārt pats Harijs Āboliņš ne tikai raksta daiļliteratūru, bet arī sadarbojas ar biedrību "Tēvi", lai palīdzētu citiem vīriešiem, kuri palikuši vieni ar bērniem vai, tieši pretēji, pēc šķiršanās vairs nevar satikt bērnus tik bieži, cik gribētu.
Sākšu ar virsrakstu: vai pats esat bijis Ženēvā?
H. Āboliņš: Nē, es neesmu bijis Ženēvā, arī Šveicē ne. Ja runājam burtiski par braukšanu uz Ženēvu, es labprāt gribētu, man šķiet, Šveice ir interesants galamērķis un tur ir skaisti. Bet, ja runājam metaforiski, kas galvenokārt domāts grāmatā, tad esmu bijis Ženēvā vairākkārt un gan jau aizbraukšu vēl kādreiz. Jā, es gribētu uz Ženēvu – gan vienā, gan otrā veidā.
Ja runājam metaforiski, vai var teikt, ka Ženēva šajā grāmatā ir tāds kā brīvības simbols?
Daļēji jā, es gan laikam teiktu vairāk – tā ir izmukšana no realitātes, būšana prom no ikdienas, rutīnas un pienākumiem. To arī centos caurvīt stāstā, ka Alberts meklē veidu, kā aizmukt no realitātes, meklē sevi un mēģina pieņemt, ka Ženēva ir turpat vien, kur viņš pats, ka jāmēģina pieņemt sevi, nevis jācer uz sazin kādu brīnumu.
Varbūt varu lūgt, lai mazliet pastāstāt par sevi un to, kā nonācāt līdz Albertam un šai grāmatai?
Alberts kaut kādā mērā spoguļo mani pašu, bet es arī apzināti liku viņā īpašības, kas ir man galīgi pretējas. Pats esmu tētis, man gan ir četri dēli, nevis viens kā Albertam, mana personīgā dzīve ir bijusi viļņaina, kādu laiku biju arī palicis vienatnē ar diviem jaunākajiem dēliem, kad viņi vēl bija diezgan mazi. Man nebija atbalsta, bija sācies kovids, kad viss bija ciet, tas jau ir piemirsies, bet veikalos reizēm nevarēja nopirkt pat pavisam elementāras lietas mājām. Tā es kūlos cauri ikdienai. Kad jau viss nostabilizējās un es nonācu pie sevi pieņemošākas dzīves, sapratu, ka gribētu par pieredzēto uzrakstīt. Man jau no bērnības bija sapnis par savu grāmatu. Tā es ķēros klāt un apmēram gadu rakstīju, kā man to vienu gadu gāja. Kā jau teikts, grāmata nav burtiski par mani, drīzāk tajā caur dažādiem notikumiem un interpretācijām ieliktas manas sajūtas.
Domāju, tās rezonēs ar lasītājiem, jo nav netipiskas – ar cilvēkiem, kuri ir vieni vai arī nav vieni, bet viņiem ir daudz pienākumu un rūpju, viņi saskaras ar eksistenciālu sevis meklēšanas un pieņemšanas ceļu, kā arī ar saskarsmes ar citu pieaugušu cilvēku meklējumiem.
Teicāt, ka no bērnības ir sapnis par savu grāmatu – vai tas nozīmē, ka no bērnības arī daudz lasāt?
Es teiktu, ka skolas gados šo to lasīju, jā, bet nebiju cītīgākais lasītājs – man skolā padevās eksaktās zinības, pastiprināti mācījos ķīmiju. Taču ik pa laikam kādu grāmatu izlasīju, uzrakstīju pa kādai pasaciņai vai stāstiņam, viens dzejolis tika publicēts skolas avīzē. Bet studiju gados ļoti precīzi atceros, ka iegāju grāmatnīcā, diezgan ilgi pētīju grāmatas, kamēr nopirku Hjū Lorija romānu "Ieroču tirgonis". Ja kāds nezina – Hjū Lorijs ir aktieris, kurš spēlē doktoru Hausu, man šis seriāls ļoti simpatizē. Nopirku šo romānu un kopš tās dienas lasu regulāri. Tiesa, joprojām ir posmi, kad lasu vairāk, bija pat periods, kad cēlos katru dienu 5.30 un lasīju, tad gadā izlasīju ap 20 grāmatām. Ir posmi, kad lasu mazāk, varbūt tikai pāris grāmatu gadā. Bet, jā, pa īstam sāku lasīt, pateicoties Lorijam.