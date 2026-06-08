Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1937. gadā dzimušo Irinu Jazenoku, kura 5. jūnijā ap pulksten 10.18 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Spilves ielā un līdz šim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Iespējams, viņa varētu uzturēties Grīvas ielas rajonā vai Lāčupes kapos.
Pazudušās sievietes pazīmes: 160 cm, sirmi mati sasieti astē, normālas miesas uzbūves.
Sieviete bija ģērbusies zilā džemperī, gaiša šalle, melnas bikses, kurpes.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu