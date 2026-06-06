Privātā ceremonijā Londonā apprecējusies popmūzikas zvaigzne Dua Lipa un britu aktieris Kalums Tērners, vēsta ārvalstu mediji.
Ceremonija norisinājās šaurā ģimenes locekļu un tuvāko draugu lokā. Fotogrāfijās redzams, kā jaunlaulātie pēc ceremonijas atstāj ēku, viesiem viņus sveicot ar konfeti. Dua Lipa bija tērpusies baltā kostīmā ar platmali, cimdiem un augstpapēžu kurpēm, savukārt Tērners izvēlējās tumši zilu uzvalku.
Dua Lipa un Kalums Tērners par vienu no apspriestākajiem slavenību pāriem kļuva 2024. gada sākumā. Attiecību baumas pirmo reizi izskanēja pēc abu kopīgas parādīšanās pasākumos Londonā un Losandželosā. Vēlāk dziedātāja intervijās stāstīja, ka viņu iepazīšanās stāsts aizsācies ar neparastu sakritību — abi vienlaikus lasījuši vienu un to pašu grāmatu, Hernāna Diasa romānu "Trust".
Par saderināšanos publiski kļuva zināms 2024. gada nogalē, kad dziedātāja sociālajos medijos publicēja fotogrāfijas ar gredzenu. Vēlāk intervijā britu izdevumam "Vogue" viņa apstiprināja saderināšanos un atzina, ka doma kopā novecot un palikt labākajiem draugiem visu mūžu viņai šķiet īpaši nozīmīga.
30 gadus vecā Dua Lipa ir viena no pasaulē veiksmīgākajām popmūzikas izpildītājām, vairākkārtēja "Grammy" balvas laureāte un tādu hitu kā "Levitating", "Don't Start Now" un "Houdini" autore. Savukārt 36 gadus vecais Kalums Tērners pazīstams no lomām filmās "Fantastic Beasts", kinolentē "The Boys in the Boat" un seriālā "Masters of the Air". Pēdējā laikā viņa vārds izskanējis arī saistībā ar iespējamu nākamā Džeimsa Bonda lomas atveidotāju.
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