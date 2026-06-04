Izmeklēšanas materiāli liecina, ka jaunais vīrietis 2024. gada 28. decembrī "Hesburger" ēstuvē "Origo" tirdzniecības centrā Rīgā skaļā balsī krieviski pateicis, ka atbalsta Krieviju, tās prezidentu un Putinam jāsāk bombardēt Latvija un jāatbrīvo Latvijas tauta. Šajos laikos tas atzīstams par Krievijas kara noziegumu slavināšanu un attaisnošanu, kas pārsniedz tiesības uz vārda un uzskatu brīvību. Sergeju apcietināja uz dienu 2. janvārī, bet pēc tam ilgu laiku viņš bija pazudis un nesameklējams. Tikai 

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