Iesēdies ērtā TV3 rīta programmas "900 sekundes" viesa krēslā, Ministru prezidents Andris Kulbergs nosvieda uz žurnālgaldiņa kaudzi apgrauztu zīmuļu, vecu dzēšlapu skrandas un, ar diviem pirkstiem turēdams kā pretīgu rāpuli, uzmanīgi, kā pilnu kurvi ar olām, izvilka Bībeles biezuma mapīti – na, Siliņas mantojums! 

785 nepadarīti darbi! Mapītē piebāzts ar Ministru kabineta noteikumu prožektiem, no kuriem jāizmet apmēram 3000 vārdi, novecojušām instrukcijām, pēc kurām ilgojas papīru maļamās mašīnas, kļūdainiem regulējumiem, pussaražotiem likumiem, no modes izgājušiem ekonomikas izrāvienu un viedās industrializācijas plāniem, savu laiku nodzīvojušām instrukcijām, sarūsējušām iecerēm un iepelējušiem domugraudiem.

Ar šo dokumentāciju, ar 785 papīru grēdu mums vajadzēs tikt galā, strādājot paaugstinātā intensitātē, aizlāpot caurumus, ko atstājušas čaklās Stambulas konvencijas ratifikācijas vērpējas, novirzot valsti visos citos jautājumos grāvī, pēdējās vietās Eirosavienībā baltās cielaviņas vadībā, intervētājai teica jaunieceltais enerģijas kamols – LR premjerministrs.

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