Gaigalavietis, muzikants Gunārs Igaunis savulaik bijis parlamenta deputātos – kā Zatlera Reformu partijas karotājs par tiesiskumu un pārmaiņām. Pēc tam kad partijas darbības rezultātā pieminēt vārdu "reformas" vēlētāju auditorijā kļuva bīstami, iesaistījās Rēzeknes novada domē iepriekšējā sasaukumā kā "Vienotības" deputāts.
Bija jāatbalsta savējie, pašvaldības galva Monvīds Švarcs, intervijā tagad skaidro Gunārs Igaunis. Tagad viņš ir Andra Kulberga atbalstītāju rindās, interesējoties un vērojot politiku. Pie Igauņa braucām, ņemot vērā faktu, ka gaigalaviešiem taisni uz galvas pirms pusotra gada novēlās pirmais – krievu – drons, un tagad kopā ar pārējiem novada ļaudīm "jābauda", ka trauksmes zvaniņš skan gandrīz katru dienu. Latgalieši nobažījušies – atceltas rezervācijas viesu namos, rīdzinieki, ārzemju viesi baidās braukt uz robežai tuvo apgabalu, un arī Igaunim pieder mūzikas instrumentu un šmakovkas muzejs. Sēžam štrumentu darbnīcā, prātojam – lai arī piedāvātu simtu gramu drosmei, vai čiuļi brauks sētā?
Kāpēc pie sienas nav plakāta "Lai dzīvo Kulbergs!"?
G. Igaunis: Tik slimīgi nedzīvoju tai lietai līdzi. Mūsu gals ir tālu, un, ja kas labs notiek, jāsaka paldies vietējiem aktīvajiem cilvēkiem. Bet, ka valdība kritusi, esmu pamanījis, godīgi sakot, esmu priecīgs. Pat vairāk – visiem kladzinu, ka atkal pienācis tas laiks, kad valdīja oranžā partija. Bija liels pacēlums un Valkas mērs, toreiz šķēlists Krauklis, deklarēja – kas nav ar mums, tas nav nekur! Kultūras ministre bija Demakova, kura mums, kultūras darbiniekiem, un es tolaik biju Gaigalavas tautas nama direktors, solīja visiem algu 1000 latus. Mēs ticējām – nu tad būs! Tolaik nāca virsū vēlēšanas, likās – neviens neko nevarēs mainīt un ceturto reizi pēc kārtas balsis kritīs varenās Tautpartijas tīkliņā. Bet viss aizgāja tā, kā aizgāja. Tagad mats matā – iepriekšējā vadība gluži tāpat uzskatīja – kas nav ar mums, ir pret mums! Un tur ir ļoti meistarīgi cilvēki. Visas sievas, kas ir pie varas "Vienotībā", bija Zatlera partijā.