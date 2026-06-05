Klajā nākusi jauna dziesma un videoklips "Mēs neesam skaitļi" — emocionāli spēcīgs un sociāli aktuāls multimākslinieka Horena Stalbes un 18 gadus jaunās izpildītājas Annas kopdarbs. Jaunais skaņdarbs izskan kā muzikāls manifests paaudzei, kas dzīvo nepārtrauktas vērtēšanas, spiediena, reitingu un salīdzināšanas pasaulē.
Projekts aktualizē daudzās valstīs, tostarp Latvijā, arvien aktuālāku problēmu — brīdi, kad atzīmes un sasniegumi pakāpeniski kļūst svarīgāki par pašu personību, bet jaunieša tiesības kļūdīties, meklēt sevi un augt pamazām izzūd. "Mēs neesam skaitļi" galvenais vēstījums ir atgādināt, ka cilvēku nevar reducēt līdz atzīmei, reitingam vai vidējam vērtējumam. Aiz katra rezultāta slēpjas emocijas, bailes, sapņi, talants un personīgs stāsts.
Videoklips veidots mākslinieciskā melnbaltā estētikā, atsevišķus simbolus un vizuālos elementus izceļot ar krāsu akcentiem. Šī vizuālā valoda rada kontrastu starp ārējo "sistēmu" un cilvēka iekšējo pasauli, akcentējot jauniešu emocionālo ievainojamību un vēlmi tikt sadzirdētiem.
"Mēs neesam skaitļi" nav tikai dziesma par skolu vai atzīmēm. Tas ir stāsts par pašvērtību, emocionālo izdegšanu, sabiedrības spiedienu un jaunās paaudzes vēlmi saglabāt individualitāti pasaulē, kur cilvēkus arvien biežāk mēģina ievietot noteiktos rāmjos un kritērijos.
"Šodien jaunieši pārāk agri sāk just, ka viņu vērtību nosaka atzīmes, rezultāti un apkārtējo gaidas. Mēs gribējām radīt darbu, kas atgādinātu — cilvēks nav statistika vai skaitļu kopums. Ir svarīgi, lai jaunietis justu tiesības kļūdīties, meklēt savu ceļu, būt atšķirīgs un tikt sadzirdēts," saka Horens Stalbe.
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