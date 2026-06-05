Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka pagaidām neredz jēgu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš viņam atklātā vēstulē bija piedāvājis klātienes sarunas par kara izbeigšanu.
"Es neredzu jēgu tikties. Vispirms ir jārod risinājums," piektdien Sanktpēterburgas ekonomikas foruma plenārsēdē sacīja Putins. Viņš norādīja, ka ar Zelenska vēstuli viņu iepazīstinājis preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, un apgalvoja, ka tajā bijuši "nekaunības elementi".
Zelenskis ceturtdien aicināja Putinu uz tiešām sarunām, uzsverot, ka pēc vairāk nekā četrus gadus ilgušā pilna mēroga kara galvenie lēmumi par mieru jāpieņem abu valstu līderiem. Ukrainas prezidents arī norādīja, ka Ukraina spēj būtiski palielināt kara cenu Krievijai.
Reaģējot uz Putina atteikumu, Zelenskis piektdien sociālajos tīklos paziņoja, ka Krievijas puse atkal izvēlas karu. "Vāja atbilde. Viņš vienkārši nevēlas izbeigt karu," norādīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis uzsvēra, ka spiediens uz Krieviju ir jāpalielina, bet Maskavas finansiālajām iespējām turpināt karu – jāsamazinās. Viņš pateicās visiem sabiedrotajiem, kas atbalsta Ukrainu un vēlas "īstu mieru".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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