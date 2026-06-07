Internetā plašu uzmanību izpelnījies video, kurā humanoīds robots dzen prom mežacūkas no Varšavas ielām. Video galvenais varonis ir robots Edvards Varhockis, kurš pēdējo nedēļu laikā kļuvis par atpazīstamu tēlu Polijā.
Video redzams, kā robots skrien pakaļ vairākām mežacūkām, kas pēc tam aizskrien prom. Ieraksts sociālajos medijos guvis miljoniem skatījumu, bet pats robots regulāri parādās arī citos publiskos pasākumos, tiekas ar garāmgājējiem un piedalās televīzijas raidījumos.
Tomēr Polijas mediji un ārvalstu ziņu dienesti norāda, ka robota aktivitātes nav daļa no Varšavas pašvaldības oficiālās stratēģijas cīņai ar mežacūku izplatību pilsētā. Edvards Varhockis ir Ķīnā ražots humanoīds robots "Unitree G1", kura publisko tēlu izveidojuši poļu uzņēmēji Radoslavs Gželačiks un Bartošs Idziks.
Vienlaikus mežacūku klātbūtne Polijas galvaspilsētā kļuvusi par aizvien aktuālāku problēmu. Pēc Varšavas pašvaldības datiem pilsētā dzīvo vairāk nekā 3000 mežacūku, bet iedzīvotāju ziņojumu skaits par šo dzīvnieku parādīšanos pēdējos gados ievērojami pieaudzis.
2025. gadā reģistrēts 121 mežacūku uzbrukums cilvēkiem, savukārt 341 dzīvnieks gājis bojā sadursmēs ar transportlīdzekļiem.
Varšavas pašvaldības pārstāve Magdalēna Mlohovska norādījusi, ka pilsēta plāno izveidot īpašu darba grupu, kuras uzdevums būs meklēt risinājumus cilvēku un savvaļas dzīvnieku konfliktu mazināšanai.
"Mežacūku klātbūtne blīvi apdzīvotās teritorijās rada reālus draudus iedzīvotāju veselībai un dzīvībai," sacīja Mlohovska.
Mežacūkas jau vairākus gadus regulāri sastopamas ne tikai Varšavas nomalēs, bet arī dzīvojamajos rajonos un pilsētas centrālajās daļās, kur tās meklē pārtiku. Polijā un citās Eiropas valstīs dzīvnieku skaita pieaugums pilsētvidē tiek saistīts gan ar viegli pieejamiem pārtikas avotiem, gan savvaļas dzīvnieku spēju pielāgoties dzīvei cilvēku tuvumā.
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