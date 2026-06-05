Itālijas dienvidu reģionā Kalabrijā jūnija sākumā pastrādāts šausminošs noziegums – noslepkavoti četri gados jauni vīrieši, trīs Afganistānas pilsoņi un viens pakistānietis, kuri strādāja zemeņu laukos. Jaunākajam bija 19 gadi, vecākajam – 29.
Visiem bija uzturēšanās un darba atļaujas. Kopš 20. aprīļa viņi lasīja zemenes, dienas algā bija solīti 45–50 eiro, taču mēneša laikā nekas nebija samaksāts, turklāt darba devēji ieturēja naudu par dzīvesvietu, ēdienu un pieprasīja piecus eiro dienā par transportu.
Izglābties izdevās vienam cilvēkam
Galu galā strādnieki pieprasīja nopelnīto un atteicās turpināt darbu būtībā verdzības apstākļos, par ko vēl pašiem jāpiemaksā. Izcēlās ass strīds, atpakaļceļā no lauka auto apstājās degvielas uzpildes stacijā Amendolaras pilsētas apkārtnē. Turpmākie notikumi risinājās kā šausmu filmā.
Novērošanas kameru ierakstos redzams, kā viens vīrietis no ārpuses tur ciet durvis, lai neviens nevarētu izbēgt, kamēr otrs pa aizmugurējo lūku ielej viegli uzliesmojošu šķidrumu un aizdedzina. Liesmās bojā gāja četri cilvēki. Izdzīvoja piektais likteņa biedrs – 35 gadus vecais afgāņu strādnieks Muhameds Tadžs Alamjars, viņam izdevās izglābties, ar elkoni izsitot logu un izkļūstot ārā caur bagāžnieku. Viņš guva apdegumus, taču spēja sniegt liecības policijai.
Alamjars redzēja, kā četru biedri mirst viņa acu priekšā... Viņš atlabast slimnīcā, pārsējos tītais vīrietis raidorganizācijai “Rai” sacīja: “Tā ir mafija, mafija... Viņi ir pakistāniešu mafiozi.” Slepkavas pieprasījuši naudu par transportu, ko upuri atteicās maksāt. Saprotot, ka naudas nebūs, viņi ķērās pie benzīna un šķiltavām.
Pakistānieši draudējuši ar ieročiem, lai piespiestu strādāt bez algas. Kopš 20. aprīļa viņš un četri kolēģi nodarbināti zemeņu ražas novākšanā, katru rītu viņus uz darbu veda tie paši divi pakistāniešu starpnieki. Sākumā solīti 45 eiro dienā, taču beigās strādnieki nesaņēma neko.
“Viņi pat pieprasīja piecus eiro dienā par braucienu uz darbu un atpakaļ. Naudu viņi mums nedeva; deva ēdienu, jā, pajumti, jā, bet naudu – nē,”
stāsta izdzīvojušais. Desmit migranti dzīvoja kopā vienā dzīvoklī, ko nodrošināja pakistāniešu starpnieki.
Karš par lauku darbiem
Slepkavības notikušas Sibaritīdes līdzenumā – intensīvas lauksaimniecības zonā, kas ir stipri atkarīga no migrantu darbaspēka citrusaugļu, olīvu un zemeņu ražas novākšanā. Vietējās arodbiedrības brīdina, ka noziegums varētu būt daļa no vardarbīga kara starp konkurējošiem nelegālo starpnieku tīkliem. Itālijas izdevums “Corriere” ziņo, ka pēdējo mēnešu laikā Kalabrijas reģionā notikuši 14 dedzināšanas gadījumi, kuros cietuši transportlīdzekļi, kas pārvadā pakistāniešus. Šajā apvidū valda liels saspīlējums starp migrantiem par lauku darbu sadali.
Šis gadījums Itālijā no jauna uzjundījis debates par “caporalato” sistēmu – neoficiālu un kriminālu darbaspēka vervēšanas tīklu, kas masveidā ekspluatē imigrantus un maznodrošinātos laukstrādniekus Itālijas lauksaimniecības nozarē.
Premjerministre Džordža Meloni sociālajā tīklā X ierakstīja: “Šausminošā četru laukstrādnieku slepkavība Kalabrijā mūs visus ir šokējusi. Itālija neatkāpsies vardarbības un barbarisma priekšā: ir būtiski pilnībā izmeklēt šo briesmīgo noziegumu un saukt visus vainīgos pie atbildības.”
Ap 230 000 cilvēku vergu darbā
Saskaņā ar 2022. gada ziņojumu par “agromafiju”, Itālijas laukos līdzīgos apstākļos spiesti strādāt vairāk nekā 230 000 cilvēku – ceturtā daļa no visiem laukstrādniekiem. Nelegālais darbs ir īpaši izplatīts Apūlijā, Sicīlijā, Kampānijā, Kalabrijā un Lacio, kur vairāk nekā 40% strādnieku nav oficiālu līgumu.
Itālijas Vispārējā darba konfederācija, valsts lielākā arodbiedrība, raksturo slepkavības kā “neaprakstāmu šausmu aktu” un paziņojusi par mītiņa rīkošanu sestdien, kas sāksies no degvielas uzpildes stacijas, kur strādnieki gāja bojā.
2016. gadā pieņemtais likums pret “caporalato” paredz stingrus sodus ne tikai starpniekiem, bet arī darba devējiem, tomēr pārbaužu ir maz un migranti baidās. Lai iegūtu dokumentus uzturēšanās atļaujai, viņi bieži piekrīt verdzībai līdzīgiem apstākļiem un par pārkāpumiem neziņo. Kaut arī šis likums Eiropā tiek uzskatīts par progresīvu, Amendolaras traģēdija izgaismo bīstamu tendenci: Itālijas organizētā noziedzība ir noslēgusi “paktu” ar ārvalstu mafijām no valstīm, no kurām nāk ekspluatētie migranti.
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