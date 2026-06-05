Latvijas augstākās amatpersonas paudušas spēcīgu atbalstu Ukrainas ceļam uz Eiropas Savienību, tomēr šis atbalsts raisa nopietnas diskusijas lauksaimniecības nozarē, vēsta 360TV Ziņas.
Vietējos ražotājus nodarbina jautājums par to, vai Ukrainas uzņemšana kopienā, ņemot vērā tās milzīgo lauksaimniecības platību, neizraisīs tiešmaksājumu samazinājumu citu dalībvalstu zemniekiem, lai rastu finansējumu jaunās dalībvalsts subsīdijām.
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis norāda, ka Eiropas lauksaimniecības sistēma balstās uz atbalsta principiem, kas vērsti uz preču pieejamību patērētājiem. Ja Ukraina pievienotos šai sistēmai nemainīgā veidā, pašreizējais modelis vairs nebūtu ilgtspējīgs. Lauksaimnieki kā galveno nosacījumu izvirza vienādus spēles noteikumus ražošanā. Kā piemēru viņš min Ukrainas vistu olas, kuras veikalos ir lētākas, taču uz iepakojuma norādīts, ka dējējvistu turēšanas metode neatbilst Eiropas Savienības labturības prasībām.
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure akcentē, ka jau šobrīd Ukrainas produkcija, uz kuru attiecas kvotas bez muitas nodokļiem, rada spiedienu uz Latvijas tirgu. Viņasprāt, Ukrainas spēja ražot preces ievērojami lētāk rada dempinga cenas, kuras vietējie ražotāji izjūt ļoti sāpīgi. Nozares eksperti uzsver – pirms Ukrainas integrācijas ES, ir kritiski svarīgi nodrošināt, lai visa Ukrainas produkcija izietu vienādas kvalitātes kontroles procedūras un atbilstu Eiropas Savienības standartiem, tādējādi izlīdzinot konkurences apstākļus.
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