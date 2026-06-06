ASV popmūzikas superzvaigzne Teilore Svifta ar divu miljardu ASV dolāru (1,7 miljardu eiro) lielu bagātību kļuvusi par turīgāko mūziķi vēsturē, aplēsis žurnāls "Forbes".
36 gadus vecā Svifta miljardieres statusu sasniedza 2024. gadā, pateicoties turnejai "Eras Tour". Kopš tā laika viņas bagātība dubultojusies.
"Forbes" nodēvēja Sviftu par vienu no visu laiku komerciāli veiksmīgākajām dziesmu autorēm.
2020. gadā Svifta izmainīja mūzikas industriju, paziņojot, ka no jauna ierakstīs lielāko daļu savu albumu. Rezultātā autoratlīdzība ieplūda viņas pašas kabatās.
"Forbes" arī norādīja, ka viņas koncertturneja kļuva par pelnošāko vēsturē, ieņēmumiem sasniedzot 2,2 miljardus ASV dolāru. Par šo naudu viņa atpirka savus ierakstu oriģinālus, vēsta žurnāls.
Savas karjeras sākumā Svifta parakstīja līgumu ar ierakstu kompāniju "Big Machine", kur ierakstīja savus pirmos sešus albumus. Tiesības uz ierakstu oriģināliem piederēja izdevniecībai, kas 2019. gadā tās par vairāk nekā 300 miljoniem ASV dolāru pārdeva bijušā mūzikas menedžera Skūtera Brauna holdinga kompānijai. Svifta apgalvoja, ka tas notika bez apspriešanās un viņas piekrišanas.
Konflikts izvērtās gadiem ilgā publiskā strīdā, kas atspoguļojies arī Sviftas daiļradē. Brauns 2020. gadā tiesības pārdeva tālāk, šoreiz Losandželosas investīciju kompānijai "Shamrock Capital", no kuras Svifta tagad tās iegādājusies.
2025. gadā Svifta paziņoja, ka ir iegādājusies tiesības uz saviem pirmajiem sešiem albumiem.
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