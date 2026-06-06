Kalabrijas reģionā Itālijas dienvidos aizdedzinātā transportlīdzeklī gājuši bojā četri strādnieki no Afganistānas un Pakistānas. Par notikušo aizturēti divi Pakistānas pilsoņi, bet izmeklētāji vienlaikus vērtē iespējamu saistību ar nelegālu darbaspēka izmantošanu lauksaimniecībā, vēsta ārvalstu mediji.
Uzbrukums noticis degvielas uzpildes stacijā Amendolāras apkaimē Kozencas provincē. Videonovērošanas kameru ierakstos redzams, kā divi cilvēki pie transportlīdzekļa izlej viegli uzliesmojošu šķidrumu un to aizdedzina. Atsevišķos ierakstos redzams arī mēģinājums aizturēt automašīnas durvis aizvērtā stāvoklī.
Ugunsgrēkā bojā gāja četri cilvēki — trīs Afganistānas un viens Pakistānas pilsonis. Vēl vienam Afganistānas valstspiederīgajam izdevās izkļūt no transportlīdzekļa, izsitot logu. Viņš guvis apdegumus un saņēmis medicīnisko palīdzību.
Izdzīvojušais medijiem stāstījis, ka visi cietušie strādājuši zemeņu novākšanā. Viņš apgalvojis, ka starp strādniekiem un aizturētajiem vīriešiem izcēlies konflikts par darba samaksu un transporta izdevumiem. Pēc viņa teiktā, strādnieki ilgstoši neesot saņēmuši algu, bet viņiem nodrošināta tikai dzīvesvieta un ēdināšana.
Par lietu atbildīgais prokurors Alesandro D'Alesio norādījis, ka tiek izmeklēta ne tikai slepkavība, bet arī plašāks iespējamās darbaspēka ekspluatācijas konteksts. Izmeklētāji vērtē, vai notikušais saistīts ar tā dēvēto "caporalato" sistēmu — nelegālu darbaspēka vervēšanas un nodarbināšanas modeli, kas Itālijas lauksaimniecībā pastāv jau gadiem.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni paziņojusi, ka nepieciešams pilnībā noskaidrot notikušā apstākļus un saukt pie atbildības visas iesaistītās personas. Savukārt Itālijas lielākā arodbiedrība "CGIL" notikušo raksturojusi kā "neaprakstāmas šausmas" un aicinājusi pastiprināt cīņu pret ārvalstu strādnieku ekspluatāciju.
Pēdējos gados Itālijā vairākkārt aktualizēti jautājumi par ārvalstu sezonas strādnieku darba apstākļiem. Pēc ekspertu aplēsēm, desmitiem tūkstošu ārvalstnieku valsts lauksaimniecības sektorā joprojām strādā nestabilos vai nelegālos nodarbinātības apstākļos, kas padara viņus īpaši neaizsargātus pret ekspluatāciju un vardarbību.
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