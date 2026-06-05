Apcietināts viens no šonedēļ Latgalē saistībā ar marihuānas audzēšanu aizturētajiem vīriešiem, informēja Valsts policijā.
Likumsargi lūdza piemērot apcietinājumu diviem no aizturētajiem, taču tiesa apcietinājumu piemēroja vienam. Otram vīrietim piemērots cits drošības līdzeklis.
Plašāku informāciju par lietu policija nesniedz.
Jau ziņots, ka šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija, veicot desmit kratīšanas, atklāja divas marihuānas audzētavas, aizturēja četras personas un izņēma lielu narkotiku daudzumu, kā arī ieročus.
3. jūnijā tika aizturēti trīs 1975., 1999., un 1977. gadā dzimuši vīrieši, bet 4. jūnijā — vēl viena persona, kas bija daļa no noziedzīgas grupas, kura nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti.
Kratīšanas laikā policija atsavināja 835 marihuānas stādus, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializētu aprīkojumu tās audzēšanai. Turklāt tika izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 šaujamieroču sastāvdaļas un skaidra nauda — 3145 eiro, kam tiks uzlikts arests.
Par noziegumiem paredzēts sods pēc Krimināllikuma diviem pantiem - par augu neatļautu audzēšanu un par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu un pārvadāšanu personu grupā lielā apmērā.
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