Pirmdien Latvijas austrumu daļu no dienvidaustrumiem sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs stipru lietu, nokrišņi turpināsies naktī uz 9. jūniju, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts arī daudzviet Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un krusu.
Nedēļas pirmajā dienā gaidāms lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17..+24 grādi.
Rīgā palielināsies mākoņu daudzums, pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus un pērkona negaiss, gaiss iesils līdz +23 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals, Baltkrievijā pastiprinās ciklons. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.
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