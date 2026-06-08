Pēc Ukrainas dronu trieciena naktī uz pirmdienu Krievijas Melnās jūras ostā Novorosijskā aizdegusies naftas bāze "Grušovaja".
Tā ir viena no lielākajām naftas pārkraušanas bāzēm reģionā. Trieciena vietā izcēlās ugunsgrēks, un fotogrāfijās un videoierakstos sociālajos medijos redzamas augstas liesmas un melns dūmu stabs.
Naftas bāzei "Grušovaja" un līdzās esošajam naftas pārkraušanas kompleksam "Šesharis" arī iepriekš ir uzbrukuši Ukrainas bezpilota lidaparāti. Iepriekšējais trieciens tika veikts 23. maijā.
Krimā pēc Ukrainas drona trieciena apturēta pasažieru vilcienu kustība
Pēc Ukrainas drona trieciena vilcienam Maskava-Simferopole Krievijas okupētajā Krimā pirmdien apturēta visu pasažieru vilcienu kustība, pavēstījis pārvadātājs "Grand servis ekspress".
Okupācijas iestādes naktī paziņoja, ka pasažieru vilciena Maskava-Simferopole lokomotīve bojāta drona uzbrukumā, mašīnists ievainots, bet viņa palīgs nogalināts.
Pasažieri no trim vilcieniem, kas bija ceļā no Maskavas uz Simferopoli, no Sanktpēterburgas uz Simferopoli un no Sanktpēterburgas uz Sevastopoli, tika evakuēti un ar autobusiem nogādāti Simferopolē.
Pasažieru vilcienu reisi Krimā pašlaik netiek veikti.
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