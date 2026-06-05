Tukuma novada pašvaldība atlaidusi trīs autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz Jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies.
Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā Valsts policijā (VP) saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka trīs autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. VP pārbaudīja informāciju un apstiprinājās, ka šoferi, kuriem pēc tam būtu bijis jāved bērni mājās, atradās alkohola reibumā.
Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus.
VP norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nebija reibumā.
Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos Baiba Pļaviņa (LRA) apstiprināja, ka pieķertie bija Tukuma novada pašvaldības algotie skolēnu autobusu vadītāji. Viņi pēc incidenta atbrīvoti no darba.
Pļaviņa sprieda, ka atrast vadītājus skolēnu transportam nav viegli, tāpēc, piemēram, esošie šoferi nereti ir pirmspensijas vecumā. Taču līdz mācību gada sākumam pašvaldība cer nokomplektēt autobusu vadītāju rindas.
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