Belvederes jauno operas solistu konkursā dziedātājiem no Krievijas nav liegts piedalīties, jo tas ir māksliniecisks forums individuāliem jauniem dziedātājiem, nevis konkurence starp valstīm, valdībām vai politiskām institūcijām, norādīja konkursa preses pārstāve Monika Unega.
Dzintaru koncertzālē līdz 7. jūnijam notiek 44. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa fināls, kurā līdzās dziedātājiem, piemēram, no Latvijas, Ukrainas, ASV, Ķīnas, Spānijas, Dienvidkorejas un Vācijas, sacensību par uzvaru turpina Varvara Ņikišina no Krievijas.
Kā iepriekš vēstīja portāls "Delfi", konkursa mājaslapā kā konkursa dalībniece bija norādīta arī Margarita Gušča no Krievijas, taču patlaban viņas vārds pasākuma tīmekļvietnē nav atrodams, iespējams, tāpēc, ka konkursam ir vairākas kārtas.
Belvederes jauno operas solistu konkursa pārstāve uzsver, ka dalībnieki tiek atlasīti, pamatojoties vienīgi uz mākslinieciskajām spējām, un viņi tajā nepiedalās kā kādas valsts oficiālie pārstāvji.
Atbildot uz jautājumu, kāda ir konkursa politika attiecībā uz Krievijas pilsoņu dalību pašreizējos apstākļos, Unega atzīmēja, ka vairāk nekā 40 gadus Belvederes konkurss ir apņēmies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas jauniem dziedātājiem no visas pasaules neatkarīgi no viņu tautības, reliģijas vai dzimuma. Dalības tiesības un atlase balstās vienīgi uz mākslinieciskajām prasmēm un sniegumu, ko novērtē neatkarīga starptautiska žūrija.
Jautāta, vai konkurss pārbauda, vai Krievijas dalībnieki ir uzstājušies Krievijas valsts vai publiski finansētās kultūras iestādēs pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, Belvederes jauno operas solistu konkursa pārstāve klāstīja, ka konkursa rīkotāji nepārbauda pieteikumu iesniedzēju personīgo uzstāšanās vēsturi. Pieteikumus vērtē saskaņā ar konkursa noteikumiem un dalības nosacījumiem.
Runājot par to, vai ir pieņemami, ka Krievijas mākslinieki piedalās starptautiskā kultūras pasākumā, kas notiek Latvijā, kamēr Krievija karo pret Ukrainu, Unega atkārtoti uzsvēra, ka dziedātāji piedalās kā individuāli mākslinieki un viņus vērtē vienīgi pēc viņu mākslinieciskajiem sasniegumiem un snieguma. Viņa piebilda, ka konkurss dalībniekus nevērtē, pamatojoties uz politiskiem apsvērumiem.
Taujāta, vai konkursa rīkotāji ir apsprieduši šo jautājumu ar Latvijas pasākuma organizatoriem vai partneriem, Unega atzīmēja, ka Belvederes konkurss visos pasākuma organizatoriskajos aspektos cieši sadarbojas ar vietējiem partneriem. Dalības kritēriji un konkursa nolikums ir noteikti Starptautiskajā Hansa Gabora Belvederes dziedāšanas konkursā un tiek vienādi piemēroti kandidātiem visā pasaulē.
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