Vieni pārliecināti, ka Ķīnā visi jautājumi tiek risināti ar aplokšņu jeb korupcijas palīdzību, kamēr citi vēsta par totālām bailēm partijas priekšā.
Un, protams, visi apspriež nāvessodus, kas Ķīnā tiek piespriesti par kukuļņemšanu, bet tikai retais runā par pretkorupcijas cīņas mehānismu bez demonizācijas un ilūzijām.
Balstīta uz Honkongas un Singapūras veiksmīgo pieredzi, pirms 14 gadiem Ķīnā aizsākās pretkorupcijas kampaņa, kas turpinās līdz šim. Pat ierēdņa fotouzņēmums ar dārgu pulksteni ap roku vai arī uz luksusa auto, vai restorāns fonā var kļūt par iemeslu izmeklēšanai.
Stingra digitāla kontrole
2012. gadā Ķīnas vadība pasvītroja, ka jācīnās gan ar tīģeriem, gan mušām. Ar pirmajiem saprata augstākā līmeņa ierēdņus, kuri ņēma miljonos mērāmus kukuļus, par mušām dēvēja zema līmeņa un municipālos ierēdņus. Deviņdesmitajos un 2000. gados korupcija pārliecinoši caurauda biznesu un birokrātiju, bet pēdējos divos gadu desmitos Ķīna gandrīz atbrīvojusies no tā dēvētās mazās jeb sadzīves korupcijas uz ceļiem, uz robežas, parastu ierēdņu kabinetos.
Ikviens valsts kalpotājs izjūt stingru digitālo kontroli – policisti nēsā krūšu kameras, dažādi punkti – muita, pasu galdi – bezmaz piestūķēti ar videonovērošanas sistēmām un par mazāko pārkāpumu paredzēti stingri sodi. Protams, ar to nepietiktu, ja vien nebūtu izveidota sistēma, kurā parasts ierēdnis spēj nodrošināt ģimeni, neriskējot ar brīvību sīka kukuļa dēļ. Tagad korupcija no zemākajiem līmeņiem migrējusi pa hierarhijas vertikāli augšup.
Pēdējie gadu desmiti apliecinājusi, ka valsts aparāta augšējos stāvos plaukst divas īpaši bīstamas korupcijas formas – ekonomiskā un politiskā.
Pirmā saistāma ar tiešu materiālu labumu gūšanu no līgumu slēgšanas, licenču un izdevīgu regulatoru lēmumu izsniegšanas. Otra attiecas uz tiem, kas cenšas skriešus virzīties pa partijas karjeras kāpnēm, tiem, kas vēlas kļūt par Visķīnas tautas pārstāvju sapulces delegātiem vai iekļūt Ķīnas Politiskās konsultatīvās padomes sastāvā.
Deputāta mandāts kā prece