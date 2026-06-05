Meklējot apstādījumus savai mājvietai, šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Olga un Kaspars Kambalas devās uz Rīgas Centrāltirgu. Līdzīgi kā pērn, viņu mērķis bija atrast tieši tumšās petūnijas, tomēr sarunās ar tirgotājiem nācās secināt, ka šosezon šādas preces sortimentā vienkārši nav. Šis apstāklis lika meklēt citus variantus, un Kaspars pat nāca klajā ar ideju par tomātu audzēšanu.
Olgu uzjautrināja Kaspara mēģinājumi nokaulēt cenu, ko viņa salīdzināja ar čigānu paradumiem. Kad, izstaigājot tirdzniecības vietas, kārotās petūnijas tā arī nekur neparādījās, Kaspars neslēpa sarūgtinājumu: "Kāpēc nevienam nav melnās?” Kāda sieviete aiz letes apstiprināja, ka šogad šis ziedu veids tirgū vispār nav pieejams. Kamēr Olga lūkojās pēc citām tumšas nokrāsas alternatīvām, viņas vīram radās plāns puķu vietā nokraut balkonu ar garšaugiem un dārzeņiem.
Ieraudzījis stādus, viņš sāka pārvilināt sievu savā pusē: "Viens tomāts, baziliks, lociņi. Un tad no rīta nāc – "čik čik" un sataisi salātiņus man!" Olga gan par šādu perspektīvu nebija sajūsmā un norādīja, ka tas nav priekš viņas. Kaspars tikmēr turpināja iztaujāt pārdevēju par dārzeņu stādu izmaksām. Uzzinājis, ka vienības cena ir pusotrs eiro, viņš vēlējās noskaidrot, vai tos iespējams izaudzēt iekštelpās uz palodzes. Tas izsauca Olgas smieklus par ieceri nodarboties ar lauksaimniecību viņu prestižajā mājoklī: "Klusajā centrā!"
"Dzīvoklī tomātus? Man liekas, izdevīgāk ir aiziet uz veikalu," viņa noteica. Tirgotājs tikmēr viesa skaidrību, ka šīm kultūrām piemērotāka būtu siltumnīca. Lai gan Kambalu ģimenei tādas nav, Kaspars savu domu tik viegli neatmeta. Turpinot aplūkot piedāvājumu, Olgas skatienu piesaistīja kāds košs, mīkstas tekstūras augs, kas atgādināja auduma skariņas.
Pāris neslēpa izbrīnu: "Kas tie tādi ir?" Uzrunātā tirgotāja paskaidroja, ka šos nokarenos dzinumus dēvē par kaķastēm. "Kaķastes? Es tieši gribu kaķīti!" Olga iesaucās un nekavējoties apjautājās par auga cenu. Dzirdot atbildi – 30 eiro – viņa joprojām bija sajūsmā, taču Kaspars aprēķināja, ka "izdevīgāk ir iegādāties īstu kaķi par 300 eiro". Savu viedokli viņš pamatoja ar praktiskiem apsvērumiem: "Puķi vienreiz neaplies, viņa nomirs," spriež viņš.
Tad sieviete aiz letes Olgai rekomendēja citu variantu – rodohitonu. "Šī ir ļoti skaista. Paskaties, te tāds zvaniņš,” viņa saka. Savukārt Kaspars, ieskatoties zieda aprisēs, saskatīja tur citas asociācijas un ironizēja: "Šeit viss par seksu, cik es saprotu."
Galu galā viņš atzina, ka tieši iepriekš redzētās "kaķastes" esot vienīgais variants, kas vismaz aptuveni atbilst viņa gaumei. Tiesa, viņš piedāvāja šim augam savu, krietni pikantāku nosaukumu un pusbalsī pauda sievai: "Var jau arī saukt par spalvainajām velna pi*elītēm!" Šāds rupjš joks Olgu pamatīgi samulsināja un izsauca sašutumu: "Nu, Kaspar!"
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