Valsts policija (VP) ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par pagājušā gada decembrī Rīgā izdarītu slepkavību. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka aizdomās turētais vīrietis centies inscenēt cietušā pašnāvību, lai slēptu nozieguma pēdas. Viņam piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē VP.
2025. gada 17. decembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes darbinieki, reaģējot uz saņemtu izsaukumu, pārbaudīja adresi Rīgā, Pērnavas ielā, kur dzīvesvietā konstatēja vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm, proti, četrām durtām brūcēm.
Likumsargi nekavējoties uzsāka izmeklēšanu, un par minētā nozieguma izdarīšanu tajā pašā datumā aizturēja 1988. gadā dzimušu vīrieti, kurš pirmstiesas izmeklēšanas laikā atzīts par aizdomās turēto personu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Vīrietis iepriekš nav sodīts par krimināla rakstura nodarījumiem.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizdomās turētais pazinis bojāgājušo vīrieti. Iespējamais vainīgais vīrietis viņam tīši nodarījis četras durtas brūces, kas izraisīja nāvi. Noziegumu viņš izdarījis, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, starp abām personām izceļoties konfliktam. Pēc slepkavības vīrietis paņēmis nazi, ieliekot cietušajam rokā citu nazi, lai notikums izskatītos pēc pašnāvības izdarīšanas. Īsto nozieguma izdarīšanas rīku aizdomās turētais izmetis kapu teritorijā. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā nozieguma rīks atrasts un izņemts.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 116. panta — par slepkavību. Par šāda nozieguma izdarīšanu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Šā gada 1. jūnijā Valsts policijas Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas likumsargi krimināllietas materiālus nodeva kriminālvajāšanas uzsākšanai Rīgas Austrumu prokuratūrai.
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