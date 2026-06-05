Gaujas gleznainos līkumus īpašā speciālizlaidumā "Četri uz koferiem. Gauja" devusies apskatīt raiba un internacionāla grupa – aktieris Kristians Kareļins, vienmēr enerģiskais šovmenis Felipe Gabriels, televīzijas personība Monta Klintsone un brazīliešu kultūras nesēja Latvijā Vanesa Rufino. Lai nokļūtu vēlamajā galapunktā, šoreiz liktenis un šova noteikumi liek viņiem pārsēsties reģionālajā sabiedriskajā transportā.
Brauciena otrās dienas maršrutu un noskaņu nosaka Vanesa Rufino. Rīts gan sagādā negaidītu pavērsienu, jo ierasto transportu nomaina šova producentu sagādāts izaicinājums – četriniekam obligāti jāizmanto starppilsētu autobuss, lai nokļūtu no Smiltenes uz Cēsīm.
Brauciens no Smiltenes caur gleznaino Raunu ilgst aptuveni stundu, taču ar to pietiek, lai Kristians pamanītu atšķirību starp personīgo auto un autobusa aizmugurējo sēdekli: "Man jau patīk, bet es sapratu, ka, sēžot autobusa aizmugurē, Latvijas ceļi nav tik labi, kā es domāju, braucot ar mašīnu."
Tas izsauc patiesus Vanesas un Felipes smieklus, kuri tūlīt pat iesaka Kristianam izbaudīt Brazīlijas ceļu eksotiku. Vēlāk, sarunā ar aizkadra balsi, Felipe neslēpj, ka viņa dzimtenē šāda pieredze mēdz būt pamatīgs pārbaudījums nerviem: "Tā nav visās pilsētās, bet Brazīlijā dažādās vietās ļoti nepatīkami brauc autobuss. Pirmkārt, es atceros, ka pilni autobusi – pieņemsim, ja 50 sēdvietas, bet lien 200 cilvēki iekšā! Tad nav patīkami tur!"
Vanesa piebalso, ka Brazīlijas sabiedriskajā transportā ikdiena ir neciešams troksnis – tur visi kliedz un skaļi atskaņo mūziku. Viņa arī jūsmo par tīrību un skaistumu, kas redzams caur Latvijas autobusa logu, pretstatā nekārtībai mājās. Vēlāk savos secinājumos viņa ir pavisam tieša: "Braukt ar sabiedrisko transportu Brazīlijā ir ļoti bīstami un briesmīgi, un nedroši! Tā kā Latvijā salīdzinoši ir vienkārši superīgi!"
Lai ilustrētu situācijas nopietnību, Vanesa dalās atmiņās par savu pirmo braucienu uz Riodežaneiro kopā ar toreizējo vīru no Latvijas. Stāstījums izvēršas par īstu performanci – viņa nodemonstrē, kā apšaudes laikā autobusā bijis jāguļas uz grīdas, lai glābtu dzīvību, un kādas izjūtas pārņem pēc tam: "Ir viss? Varam celties?"
Lai vizualizētu piedzīvoto, viņa turpina stāstu, guļot uz muguras tieši virsū Felipem un slīdot pa autobusa eju uz priekšu. Klausoties šajās šausmās, Monta secina, ka Latvijas reģionālie reisi patiesībā ir augstākā klase: "Tas nozīme, ka šeit mēs luksusā braucam!"
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