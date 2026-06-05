7. jūnijā Armēnijā notiek parlamenta vēlēšanas, kas būtiski ietekmēs tās attīstības kursu. Pēdējā laikā šī Kaukāza valsts cenšas attālināties no Krievijas un tuvināties Eiropas Savienībai. Tas nepatīk Kremlim, kas armēņiem draud ar “Ukrainas scenāriju”.

Armēnija ir samērā neliela valsts, pēc platības divreiz mazāka par Latviju, turklāt bez pieejas jūrai, taču mūsdienās tā ir kļuvusi par vietu, kur vērojama vairāku lielvaru interešu sadursme. 

Par iespēju paturēt Armēniju savā ietekmes zonā spēkojas Krievija, Eiropas Savienība un ASV; interesi par sadarbību ar Erevānu izrāda arī Azerbaidžāna un Turcija, kas ilgus gadus bijušas nesamierināmas šīs valsts ienaidnieces.

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