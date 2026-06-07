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#grāmatas #rakstnieki

Romāns Dziesmu svētku rotājumā. Saruna ar rakstnieci Ligitu Paegli

Linda Kusiņa-Šulce / Latvijas Avīze
2026. gada 07. jūnijs, 00:00
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2026. gada 07. jūnijs, 00:00
Ligita Paegle: "Esmu sapratusi, ka nevar prognozēt, vai tie darbi, kas man pašai vislabāk patīk, uzrunās arī lasītājus."
Ligita Paegle: "Esmu sapratusi, ka nevar prognozēt, vai tie darbi, kas man pašai vislabāk patīk, uzrunās arī lasītājus."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Jūlijā – mēnesī, kad tradicionāli risinās Dziesmu un deju svētki, – pie lasītājiem nonāks Ligitas Paegles jaunais romāns "Dziesmu svētku pieklīdenis".

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Galveno romāna tēlu – Lejnieku – Ligitas Paegles lasītāji būs jau sastapuši agrāk. Viņa firmas teiciens: "Kā tik kādi sūdi, uzreiz Lejnieks vainīgs! Kurš gan cits?!" Mati viņam parasti ir vai nu mitri, vai taukaini; Lejnieks nakšņo, kur pagadās, un viņam nav nekādu problēmu nočiept citam piederošu ēdienu no ledusskapja vai plauktiņa. Jaunajā romānā Lejnieks nonācis galvenajā lomā un nolēmis Dziesmu svētku laikā iejusties dziedātāja vai dejotāja lomā, lai nedēļu varētu mierīgi nakšņot skolā, zem jumta, un varbūt pat tikt pie kādas siltas ēdienreizes.

Ligita, pastāsti, lūdzu, kā atnāca romāna ideja un Lejnieka tēls? Un kādēļ tieši Dziesmu svētki?

L. Paegle: Lejnieks uzradās romānā "Istabas biotops", kas iznāca 2019. gadā, uzrakstīju to gadu iepriekš, drīz jau būs desmit gadi pagājuši. Tobrīd tas bija viens no tēliem, kuri dzīvoja kopmītnēs, tikai viņš tur mitinājās nelegāli. Lejnieks daļēji rakstīts pēc īsta prototipa, bet daudz piefantazēju klāt. Kad rakstīju "Istabas biotopu", speciāli atstāju viņu tikai kā akcentu, otrā plāna tēlu, savā ziņā kopmītņu leģendu. Tad kādu laiku rakstīju citas grāmatas, bet pirms pāris gadiem man radās doma, ka varētu uzrakstīt stāstu sēriju, kā Lejniekam iet desmit gadus pēc kopmītnēm – viņam nav kur dzīvot, viņš turpina tādu pašu dzīvesveidu. Uzrakstīju stāstu, kas vēl nav publicēts, par to, kā Lejnieks apgrūtina drauga ģimeni. Un tad man iešāvās prātā doma par Dziesmu svētkiem, jo pati biju no tiem nesen atbraukusi. Rakstot sapratu, ka stāsts izvēršas pārāk garš, lai to vairs sauktu par stāstu, jo šķita, ka nepietiek ar mirkļa fiksāciju, gribējās rakstīt gandrīz hronoloģiski, pa dienām. Samierinājos, ka tas būs romāns, un tad nolēmu – labi, ka tā. Man bija tāda sajūta, ka dodos piedzīvojumā ar Lejnieku, un tas mani ļoti aizrāva. Tā kā Lejnieks gatavs pilnīgi uz visu, tad man bija ļoti viegli ar viņu sadarboties.

Kā tu veido tēlus? Vai jau uzreiz zini, kā tie izskatīsies un izturēsies, vai viņi attīstās procesā?

Attīstās gan. Sākumā ir tikai tāda miglaina vīzija, doma ar mērķi, kāds tas tēls varētu būt, un tad pamazām tas aug un apaug. Man pašai tas ir ļoti interesanti, īpaši tad, ja tēls ir ar pretrunīgām īpašībām, pēc iespējas trīsdimensionāls un mani pārsteidz. 

Manos darbos ir gan izdomāti tēli, gan tādi, kas veidoti pēc prototipiem, bet, protams, vienmēr arī piefantazēju klāt. Vienmēr vēroju cilvēkus – mani interesē psiholoģija, raksturi, personību tipi, to arī visu izmantoju savos darbos.

Kāda ir tava rakstniecības virtuve? Vai ir noteikts laiks, kad raksti, vai nākas ķert brītiņus starp citiem darbiem; konkrēts apjoms, ko sev nosaki vienai rakstīšanas sesijai? Vai pēc grāmatas uzrakstīšanas no šī procesa nepieciešama atpūta?

No rakstīšanas neatpūšos, tikai no Lejnieka. Laiku rakstīšanai izbrīvēt grūti, jo man ir divi bērni un, kamēr viņi ir nomodā, parakstīt īsti nevaru. Lai gan esmu pūce un varu rakstīt vakarā, kad viņi aizgājuši gulēt, arī man nāk miegs, tādēļ jauni darbi top tik lēni. Iepriekšējā grāmata iznāca 2022. gadā, un jaunā tikai tagad, jo piedzima otrais bērns un nebija laika rakstīt.

Nekāda noteikta uzrakstāmā apjoma man nav, rakstu, cik rakstās, – reizēm tas var būt pat tikai viens teikums, reizēm divas lapas. Pārāk daudz vienā reizē ne, man nepatīk īpaši izplūst, tādēļ sevi pārāk nemoku ar mērķiem, vienīgi cenšos katru dienu to failu vismaz atvērt un kaut mazliet pavirzīties uz priekšu.

Vai pati esi dziedātāja vai dejotāja un esi izbaudījusi svētku un to sadzīves gaisotni? Romānā tā attēlota ļoti pārliecinoši!

Agrāk dziedāju Kuldīgas sieviešu korī "Gaisma", kopā ar to esmu piedalījusies divos Dziesmu svētkos – 2018. un 2023. gadā, šis tapa pēc otrajiem. Toreiz kopā ar savu kori desmit dienas nodzīvoju skolā, un daudzas romāna epizodes ir diezgan tieši uzrakstītas pēc notikušā. Ļoti noderēja gan noklausītie dialogi, gan pašas iespaidi. Tagad priecājos, ka tad, kad atbraucu no svētkiem, pierakstīju savas atmiņas par katru dienu. Vēlāk man tās noderēja, jo atmiņas tomēr pabalo. Mēģinājumu un koncertu grafiks attēlots tieši tā, kāds tas bija mums. Man šīs piezīmes ļoti palīdzēja, nevajadzēja domāt, kas kurā brīdī un kā notika, stāsts darbojās diezgan dabiski, Domāju, ja es pati nebūtu piedalījusies svētkos, nebūtu varējusi šādu grāmatu uzrakstīt.

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Ieteiktie raksti

Kas tev šķiet galvenā Dziesmu svētku sajūta?

Varbūt banāli, bet vienojošais man tiešām šķiet tas, ka milzīgs cilvēku pūlis stāv un kopā no visas sirds dara ko tādu, ko vairākas reizes mēģinājuši un noslīpējuši. Ļoti daudz iespaidu un emociju. Lai šāda mēroga pasākumu radītu, tiek ieguldīts liels darbs, ko skatītāji nemaz neredz. Dalībniekiem tas ir liels darbs un diskomforts, un neizgulēšanās, bet galvenais tomēr ir rezultāts. Gandarījums.

Vai arī dzīvē esi ironiska, vai šī īpašība pamatā izpaužas literārajā darbībā?

Dzīvē man arī patīk izmest visādas frāzes, pajokot, nevar teikt, ka mana personība būtu pilnīgs pretstats manai literārajai darbībai. Ir tikai dabiski, ka tā izpaužas manā prozā.

Esi gan rakstniece, gan tulkotāja. Abas ir ļoti radošas nodarbes; kura tev šķiet aizraujošāka vai sarežģītāka, vai izaicinošāka, un kādēļ?

Es nevaru pateikt, kura, jo man patīk abas. Laika ziņā tulkoju daudz vairāk nekā rakstu, jo tas ir mans darbs, man arī iznācis vairāk tulkoto, nevis pašas rakstīto grāmatu, varbūt tāpēc es vairāk jūtos kā tulkotāja, nevis rakstniece. Tomēr abas šīs nodarbības ir ļoti interesantas. 

Kad esmu rakstniece, man ir pilnīga brīvība, bet, kad tulkoju, darbs ir jau iedots, nav tādas brīvības. Bet ļoti interesanti ir tie brīži, kad tulkojamajā tekstā atrodu kādu grūtāku vietu. Reizēm tulkojot jūtu arī savu rakstnieces būtību, un tad to nākas bremzēt, atgādināt, ka nedrīkstu pārāk palīdzēt autoram. 

Man patīk, ka tulkot varu daudzveidīgu žanru darbus, katru reizi pieskaņojoties valodas un autora stilam, tas ir patiešām aizraujoši.

Ir jau pagājuši vairāk nekā desmit gadi kopš pirmās publikācijas, drīz būs desmit kopš pirmo grāmatu iznākšanas. Vai ir kas tāds, ko šajā laikā esi atklājusi vai sapratusi par rakstniecību?

Nav tā, ka man pa šiem gadiem būtu viss kļuvis skaidrāks vai būtu kļuvis vieglāk rakstīt. Nepavisam nedomāju, ka tagad visu zinu par rakstīšanu. Ir patīkami, kad manus darbus slavē, patīkami, kad padodas, un ir jāaudzē bieza āda, lai varētu laist gar ausīm dažādas nepatīkamas piezīmes. Bet to laikam esmu iemācījusies. Nevar gluži teikt, ka neuztveru tik nopietni kā agrāk, drīzāk tad, kad sāku rakstīt, vairāk koncentrējos uz to, kā man ies. Tagad vairāk ir tā sajūta: nu, kā būs, tā būs. Bet par pašu rakstniecību esmu sapratusi, ka nevar prognozēt, vai tie darbi, kas man pašai vislabāk patīk, uzrunās arī lasītājus. Nevar pat zināt, vai, sākot rakstīt, kaut kas tiešām sanāks.

Vai gadās, ka uzraksti kaut ko tādu, ko nevienam nerādi?

Kad biju zaļāka iesācēja, gadījās, ka uzrakstīju un nevienam nerādīju. Tagad, ja jūtu – nesanāks, tad līdz galam nemaz nerakstu. Varbūt kāds stāsts varētu tā būt palicis atvilktnē, bet pie romāna nemaz tālāk nestrādāju, ja jau sākumā vai vidusdaļā jūtu, ka nebūs.

Vai arī tagad kaut ko jaunu raksti?

Top jauns romāns, bet tēma būs pavisam cita, īpaši negribu stāstīt, jo nezinu, vai pašai patiks rezultāts.

Esi daudz piedalījusies Prozas lasījumos. Tā ir pavisam atšķirīga pieredze, jo te autors ir arī aktieris.

Man kā kautrīgam cilvēkam piedalīšanās vienmēr šķiet bailīga, bet pārvaru kautrību, jo man šis notikums ļoti patīk. Katru gadu braucu uz Kurzemes prozas lasījumiem, vienu reizi esmu piedalījusies arī Rīgas lasījumos. Satraukums ir ļoti liels, bet, ja saprotu, ka publikai patīk – un manā gadījumā to ir viegli saprast, jo tad cilvēki smejas, – tas ir tiešām ļoti patīkami. Citādi manas grāmatas kaut kur ir, un cilvēki tās lasa, bet es jau nezinu, kā viņiem patīk. Protams, ja klausītāji nesmejas, tad atkal ir tā izgāšanās sajūta. Tomēr man patīk gan satikt citus kolēģus, gan noskaņa, gan viss cits, kas ar to saistīts.

Kā audzē savu vārdu krājumu?

Kādreiz paskatos Sinonīmu vārdnīcu vai Tēzaurā, reizēm, kad iešaujas prātā retāk lietots vārds, pārbaudu tā nozīmi, citreiz atklāju sev kaut ko jaunu, reizēm dzirdu, ka kāds kaut ko lieto, un tad atceros, ka tāds vārds arī ir. Bet galvenokārt lasu grāmatas, tas ir labs veids, kā uzturēt savu vārdu krājumu.

Kāda veida grāmatas pati lasi?

Dažādus žanrus, bet pārsvarā nopietno literatūru. Arī sava žanra darbus mēdzu lasīt, bet tie manā lasāmvielā nav dominējošie, jāpalasa, lai zinātu, kā citi raksta. Kopumā lasu gan latviešu, gan ārzemju autorus – turos pie principa 50:50, lai pārzinātu gan aktuālo vietējo, gan ārzemju literatūru. Man patīk arī klasika. Mazāk lasu ļoti populāros romantiskos un detektīvus, kriminālromānus, arī fantastiku reti, vairāk izvēlos grāmatas par reālo dzīvi.

Un bērni? Vai viņiem arī lasi priekšā?

Mazajam, kuram tagad četri gadi, lasu, otrs, kuram deviņi, lasa pats. Visādi cenšos to veicināt, vedu uz bibliotēku, lai tā interese nepazūd, – ne jau ar mērķi, lai viņi obligāti kļūtu par grāmatu tārpiem, bet vismaz, lai attīstītu lasītprasmi, kas nepieciešama katram gudram cilvēkam. Kā smejos – kā tad viņi izlasīs manus darbus, kad būs izauguši, ja nebūs attīstījuši lasītprasmi?

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

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