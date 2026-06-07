Par pazudušu uzskatītais Nepālas šerpu gids Dava Šerpa pēc gandrīz nedēļas ilgas prombūtnes Everestā atrasts dzīvs un nogādāts slimnīcā Katmandu, vēsta ārvalstu mediji.
52 gadus vecais alpīnistu gids pēdējo reizi tika redzēts 29. maijā, lejupceļā no pasaules augstākās virsotnes. Viņš pavadīja poļu alpīnistu, kurš veiksmīgi sasniedza bāzes nometni, taču pats tajā neieradās. Pēc vairākām dienām bez jebkādām ziņām par viņa atrašanās vietu ģimene jau bija zaudējusi cerības viņu atrast dzīvu.
Davu Šerpu ceturtdien pamanīja kalna uzkopšanas komandas darbinieki. Viņš viens pats virzījās lejup pa sniegotajām nogāzēm. Pēc atrašanas viņš tika nogādāts drošībā, saņēma ūdeni un pārtiku, bet vēlāk ar glābšanas helikopteru tika transportēts uz slimnīcu.
Slimnīcā viņu sagaidīja sieva un meita.
Ģimene jau bija sākusi bēru rituālus, jo uzskatīja, ka gids gājis bojā kalnos.
"Mēs vispirms par to uzzinājām vietējās ziņās un no paziņas, kurš piezvanīja un pateica, ka viņš ir dzīvs un tiek nogādāts lejā no kalna," sacīja Damu Šerpa.
Savukārt gida meita atzina, ka ģimene sākotnēji nav spējusi noticēt saņemtajai informācijai. "Lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir mūsu tēvs, lūdzām atsūtīt fotogrāfijas. Tikai tad bijām droši un ļoti priecīgi," viņa sacīja.
Meklēšanas darbus koordinēja kompānija "8K Expeditions". Tās pārstāvis Pemba Šerpa norādīja, ka Dava Šerpa izdzīvojis sešas dienas viens pats lielā augstumā un spējis paša spēkiem virzīties lejup. "Tas ir izcils izdzīvošanas gadījums," viņš sacīja.
Joprojām nav skaidrs, kāpēc pieredzējušais gids pazuda un kā viņam izdevās izdzīvot gandrīz nedēļu vienam pašam kalnā. Zināms vien tas, ka viņam konstatēti roku apsaldējumi, bet mediķi norādījuši, ka viņš ir pie samaņas un spēj sazināties.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu