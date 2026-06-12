Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs ceturtdien paziņojis par atkāpšanos no amata.
Paziņojot par atkāpšanos, Hīlijs vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram norādījis, ka nevar pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plānu, jo tas "neatbilst tam, kas šajā bīstamajā laikā nepieciešams aizsardzībai un valstij". "Jūs nespējāt, un Finanšu ministrija nevēlējās piešķirt līdzekļus, kas nepieciešami, lai aizsargātu valsti šajā laikā, kad pieaug draudi," atlūguma vēstulē rakstīja Hīlijs. Stārmers ir apņēmies no nākamā gada palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet nākamajā parlamenta sasaukumā tos palielināt līdz 3% no IKP. Hīlija atkāpšanās ir politisks trieciens Stārmeram nedēļu pirms parlamenta papildvēlēšanām, kas var izprovocēt mēģinājumus gāzt Stārmeru no leiboristu vadības krēsla.
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