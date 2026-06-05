Ventspilī ceturtdien notika līdz šim vērienīgākās Valsts drošības dienesta (VDD) organizētās pretterorisma mācības "Windau 2026", informēja dienests.
Šajās mācībās operatīvie dienesti un citas pretterorisma sistēmā iesaistītās institūcijas pārbaudīja reaģēšanas gatavību un savstarpējo sadarbību situācijā, kad bruņoti teroristi iebrukuši ostā un pasažieru prāmī.
Ventspilī VDD pretterorisma mācības rīkotas pirmo reizi, turpinot iepriekšējos gados sākto reģionālo pretterorisma mācību ciklu, kura mērķis ir pārbaudīt atbildīgo dienestu gatavību reaģēt teroristu uzbrukuma gadījumā dažādos Latvijas reģionos. Šogad mācībās iesaistīts līdz šim lielākais dalībnieku skaits — tuvu 600 personām.
Dienests aicina pret mācībām izturēties ar sapratni, jo to galvenais rīkošanas mērķis ir sabiedrības drošības stiprināšana.
Pretterorisma mācībās Ventspils ostas teritorijā
inscenēts bruņotu teroristu uzbrukums pasažieru terminālim un prāmim, kā rezultātā ir cietušie un sagūstīti ķīlnieki.
Mācībās iesaistītās institūcijas reālai situācijai pietuvinātos apstākļos pārbauda gatavību rīkoties atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam pretterorisma plānam "Kuģis"1, kas nosaka veicamos pasākumus kuģu, ostu vai ostas iekārtu apdraudējuma gadījumā.
Pretterorisma mācībās kopā ar VDD amatpersonām piedalījās pārstāvji no vairāk nekā 20 Latvijas institūcijām un uzņēmumiem — Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, NBS, Valsts robežsardzes, Ārlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Ventspils pilsētas pašvaldības, Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, Ventspils Pašvaldības policijas, Ventspils brīvostas pārvaldes, Latvijas Jūras administrācijas, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, krīžu un konsultāciju centra "Skalbes", prāmju kompānijas "Stena Line" un vairākiem citiem Ventspils ostā izvietotiem uzņēmumiem.
Mācībās iesaistītas vairāku dienestu specvienības —
Valsts policijas pretterorisma vienība "Omega" un Speciālo uzdevumu bataljons, NBS Speciālo operāciju pavēlniecības Speciālo uzdevumu vienība un Valsts robežsardzes speciālo operāciju dienests "Sigma".
VDD stiprinot starptautisko sadarbību pretterorisma operāciju īstenošanā, mācībās piedalījās arī Igaunijas Drošības policijas (KAPO) taktiskā vienība un pārstāvji no NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā — Kanādas Gaisa spēku karavīri ar helikopteriem CH-146 "Griffon". Papildus mācībās kā novērotāji ir klātesoši pārstāvji no Ukrainas Drošības dienesta (SBU) un Polijas Iekšējās drošības aģentūras (ABW).
Savukārt cietušo un ķīlnieku lomās iejutās pārstāvji no Latvijas Sarkanā krusta, Valsts robežsardzes, kā arī Zemessardzes un citām NBS struktūrvienībām.
Pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos VDD organizē jau kopš 2007. gada, un šīs ir 15 šāda mēroga mācības.
VDD Latvijā ir vadošā iestāde pretterorisma jomā, kas koordinē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu pretterorisma prevencijas vai reaģēšanas pasākumos iesaistīto institūciju darbības pretterorisma jomā.
VDD vērš uzmanību, ka terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems, un dienesta rīcībā esošā informācija neliecina, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties.
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