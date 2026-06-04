Gaujas gleznainā apkārtne kļuvusi par galamērķi jaunākajam speciālizlaiduma "Četri uz koferiem. Gauja" dalībniekiem – grāmatu autorei Monta Klintsone, šovmenim Felipem Gabrielam, aktierim Kristianam Kareļinam un brazīļu kultūras nesējai Latvijā Vanesai Rufino. Tiesa, šis izbrauciens solās palikt atmiņā ar ko pavisam radikālu, jo slavenības nolēmušas gūtās emocijas iemūžināt tiešā un nepastarpinātā veidā – ar tinti uz ādas.
Par brauciena otro posmu atbildību uzņēmusies brazīliete Vanesa, kura savu komandu rīta agrumā aizvedusi uz Cēsu vēsturisko centru, lai pārsteigtu ar savas dzimtenes tradicionālajiem brokastu ēdieniem. Uzreiz pēc maltītes viņa visiem sagādā pamatīgu pārsteigumu, nākot klajā ar neparastu ierosinājumu: "Es domāju tā, ka mums vajadzētu reģistrēt šo dienu, vai ne? Es esmu gatava uztaisīt tetovējumu! Kurš būs gatavs taisīt tetovējumu?"
Pārējā kompānija sākotnēji nespēj noticēt dzirdētajam un mēģina noskaidrot, vai tas ir nopietni. Kad Vanesa apliecina nodomu nopietnību, viņa ved visus uz turpat blakus esošo salonu. Vēlāk, analizējot notikušo, Monta neslēpj, ka šī ideja viņu patiesībā uzrunājusi: "Man nav neviena tetovējuma. Esmu par to daudz domājusi un jā, es varētu! Es jau domāju, ko es varētu un kur es varētu! Man gribējās tetovējumu!"
Meistare salonā četrinieku sagaida ar neviltotu izbrīnu, jo īpaši priecājoties par ārzemju viesu teicamajām latviešu valodas zināšanām. Kad sākas ideju apspriešana, Felipe paziņo, ka vēlas nelielu Mildas siluetu sānā, bet Vanesa noskata dzērves motīvu uz muguras. Tomēr māksliniece ātri vien atvēsina slavenību sakāpināto entuziasmu, paziņojot skarbo realitāti: "Nē, mēs esam pārāk populāri! Mums ir pieraksts pusotru mēnesi uz priekšu!"
Tā kā spontānas idejas atduras pret blīvo salona kalendāru, plāns par tetovēšanos izgāžas. Sarūgtinātā Monta vēl pēdējā cerībā pārjautā studijas vadītājai: "Tad nebūs tā miroņgalva uz kakla, ne?"
Tā nu iecere beidzas bez rezultāta – Montai nākas atteikties no iecerētā galvaskausa, bet Felipem sapnis par Brīvības pieminekli jāatliek uz vēlāku laiku. Monta vēlāk neslēpj, ka bijusi noskaņojusies procesam: "Nu, man bija žēl, jā! Tas bija tā kā ne līdz galam saplānots, jo es biju gatava! Es jau tiešām sapratu, ka būs tetovējums."
Galu galā, kompensējot neizdevušos tetovēšanos, četrotne turpat ēkā apmeklē dabas ainavu fotoizstādi un pēc tam atsāk savu ceļu gar Gaujas krastiem.
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