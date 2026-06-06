Šogad Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Lielo Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu rīko keramikas zīmē. Tajā savu preci piedāvā vairāk nekā pieci simti Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Ir arī daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātra izrādēm, bērnus gaida karuselis un ir visdažādākie amatu prasmju paraugdemonstrējumi. Aplūko foto no pirmās dienas!
Gadatirgū var iegādāties keramikas darinājumus, dažādus pinumus, ar tradicionālām apstrādes metodēm darinātus koka priekšmetus, ādas izstrādājumus, metālkalumus, rotkaļu darinātas rotas, audēju austus galdautus, dvieļus, lakatus un segas, adījumus un tamborējumus, apģērbu, dabīgo kosmētiku un pirtslietas, rotaļlietas, sveces, stikla, poligrāfijas izstrādājumus u.c. Ir visāda veida maizīte, rauši, pīrāgi, cepumi, piparkūkas, kūpināta gaļa un desas, zivis, piena produkti, medus, ziedputekšņi, vasks, gan svaigi dārzeņi, ogas un augļi, gan konservējumi – mērces, sīrupi, ievārījumi, kaņepju izstrādājumi, cigoriņu kafija, dabīgās tējas, sukādes, konfektes, saldējums un dažādi dzērieni.
Virkne amatnieku rādīs un mācīs savas prasmes. Abas dienas Tirgus laukumā un visā Gadatirgus teritorijā būs amatu paraugdemonstrējumi. Var apgūt pirmās iemaņas podnieka darbnīcā, vilnas vērpšanā, skalu grozu un klūgu pīšanā, filcēšanā, karošu un abru grebšanā, pastalu gatavošanā, celaiņu aušanā, pērļošanā, izšūšanā ar krustdūrienu, leļļu darināšanā, pirtsslotu siešanā, augu paklājiņu darināšanā u.c., kā arī ir iespēja apgūt kokles spēles pamatus.
Muzeja Lībiešu sētas laidarā abas dienas no plkst.10.00 līdz 14.00 notiek žurnāla “Praktiskie Rokdarbi” meistaru parāde, sestdien varēs apgūt, kā tamborēt rozītes un no dzijas pavedieniem gatavot putniņus, bet svētdien adīt cimdu valnīšus un gatavot krāsainus atslēgu piekariņus.
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